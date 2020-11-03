Курс на омоложение, возвращение Заболотного и Ерохина. Черчесов перетряхнул состав сборной России

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сегодня, 11:56

«Соккер.ру» рассчитывает на новые дебюты в матчах с Молдавией, Турцией и Сербией.

Клубное представительство. «Зенит» — лидер, «Спартак» теряет позиции

Парадоксально, но увеличение зенитовской квоты в национальной сборной совпало с неубедительной игрой и результатами «сине-бело-голубых». На ноябрьский сбор вызваны сразу семь представителей «Зенита». Жирков, Караваев, Кузяев, Оздоев и Дзюба входят в костяк сборной России, Андрей Мостовой убедил Черчесова в прошлый раз, а седьмым стал Александр Ерохин, который добился возвращения под знамена главной команды страны результативной серией в РПЛ . Поспорить можно разве что о заслугах Мостового, но Андрей может сыграть справа в атаке, а это проблемная позиция в команде Черчесова.

Не остались незамеченными и успехи футболистов ЦСКА : Марио Фернандесу на этот раз будет не скучно ехать в сборную, ведь компанию ему составят Игорь Дивеев, Константин Кучаев и Иван Обляков. Каждый из них заслужил свой шанс, а у Дивеева путь в стартовый состав может получиться коротким, учитывая форму Семенова, который в последнее время был напарником Джикии в центре обороны. Кстати, Георгий — один из трех футболистов «Спартака» в сборной наравне с Зобниным и Соболевым, а вот Бакаев на этот раз остался без вызова (Зелимхан в резервном списке), что вполне справедливо.

Четыре представителя в национальной команде у «Динамо», такого не случилось давненько. Антон Шунин сейчас является основным вратарем, снова приехал Фомин, дебютировавший в октябре, первые вызовы получили Евгеньев и Лесовой. От «Краснодара» на этот раз поедут Сафонов, Смольников и Ионов, а вот «железнодорожников» в основном списке только двое: Гильерме и Антон Миранчук. Семенов представляет «Ахмат», Заболотный — «Сочи», еще три футболиста прибудут из иностранных клубов: Федор Кудряшов («Антальяспор»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Денис Черышев («Валенсия»). Могло быть четыре легионера, но Александр Головин до сих пор не восстановился после травмы, полученной в конце августа.

Замена во вратарском цехе. Сафонов «прилип» к сборной

В начале октябрьского сбора Маринато Гильерме сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от команды, в результате чего из молодежной сборной приехал Матвей Сафонов, чтобы дополнить вратарскую компанию. На этот раз вратарь «Краснодара», который успел сыграть в Лиге чемпионов, уже в основной тройке, от которой отцеплен Сослан Джанаев.

Таким образом, Станислав Черчесов наполовину выполнил народный запрос — требование включить в состав сборной двух молодых и прогрессирующих вратарей. Сафонов получает свой шанс, а вот кандидатура Александра Максименко из «Спартака», по словам Станислава Саламовича, на данном этапе не рассматривалась. В любом случае место в воротах займет Шунин, который честно заслужил право считаться первым номером сборной.

9 футболистов в возрасте 23 года или моложе. Новый курс или пыль в глаза?

23-летние Соболев, Фомин и Мостовой, 22-летние Обляков, Кучаев и Лесовой, 21-летние Дивеев, Евгеньев и Сафонов. На этот раз молодых футболистов в заявке сборной России предостаточно — треть состава. И все вроде бы по делу. Соболев показывает готовность составить конкуренцию Дзюбе в центре атаки, Фомин по стилю лучше подходит команде Черчесова, чем Газинский, Мостовой будет соперничать с Ионовым на правом фланге атаки. Обляков — это мозги, стандарты и классная левая нога, Кучаев своей результативностью за ЦСКА заслужил шанс, Лесовой обладает уникальным скоростным дриблингом. Дивеев и Евгеньев уже сейчас могут поспорить с Семеновым за позицию в центре обороны, а вратарский талант Сафонова признают все.

Другой вопрос, как Черчесов распорядится этими молодыми игроками. В товарищеском матче с Молдавией, который так же неуместен в столь плотном графике, как и октябрьская встреча со Швецией, нужно давать отдых лидерам и устраивать большой просмотр. Да и в поединках Лиги Наций против Сербии и Турции свежая кровь может пригодиться. В общем, молодежи нужно давать реальные шансы и потом делать выводы, а не только присматриваться на тренировках. В таком случае большое количество перспективных футболистов в заявке окажется чисто популистским шагом.

«Дзюба ни разу не сказал, что устал». Шанс для Соболева и Заболотного

Между репликой Черчесова «Дзюба ни разу не сказал, что устал» и фразой «Дзюба не устал» огромная разница. И умеющий цепляться к своим и чужим словам Станислав Саламович в подходящий момент поймает на этой разнице какого-нибудь наивного журналиста, который полезет с неудобным вопросом. Черчесов всего лишь сказал, что Дзюба не жаловался на усталость. Ни больше, ни меньше. Он не говорил, что Артем в порядке, или что тренерский штаб сборной не заметил спада в игре капитана. Сказано только об отсутствии жалоб со стороны футболиста.

При этом сейчас мы видим, что в «Зените» Семак меняет Дзюбу в перерыве матча с «Боруссией», а потом не берет на игру с «Химками». Если это не из-за усталости и мелких травм, то из-за чего? Из-за конфликта с Семаком? Дзюба не станет в одночасье «огурчиком», а Черчесов на этот раз может сам спросить у Артема о его форме. Форварду стоило давать меньше игрового времени еще в октябрьских матчах, но у Черчесова такой механизм принятия решений: отложи на завтра то, что хочется сделать сегодня.

Станислав Саламович считает, что замедленная реакция менее разрушительна, чем скоропалительные решения. Спорная стратегия, но уж какая есть. Зато мы можем просчитать действия Черчесова на пару шагов вперед: если в октябре он позволял Дзюбе оставаться на поле, то в ноябрьских матчах игровые минуты Артема, скорее всего, сократятся, если он приедет в тех же кондициях — а это покажут и последние матчи за «Зенит» в этом блоке, и тесты, которые футболисты сборной России проходят в первый день сбора. Если чуда не произойдет, и Дзюба не смог вернуть приемлемую форму, то в матчах с Молдовой, Сербией и Турцией внушительные игровые отрезки получат Соболев и Заболотный.