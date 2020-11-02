РФС объявил состав сборной России на матчи с Молдавией, Турцией и Сербией

Пресс-служба РФС объявила состав сборной России на матчи Лиги Наций со сборными Турции и Сербии, а также товарищескую встречу с Молдавией.
В заявку попали 28 футболистов:
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).
Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).
Также в резервный список вошли ещё шесть игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.
Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).
Защитник: Александр Жиров («Зандхаузен»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив»),
Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»).
Все матчи сборной России состоятся в гостях. Встреча с Молдавией намечена на 12 ноября, начало — в 20:00 мск. Матч с Турцией пройдет 15-го числа, начало — в 20:00 мск. С Сербией россияне сыграют 18 ноября, начало — в 22:45 мск.
Дзюбу и Ко могли бы и не вызывать....
Ноябрь....ближайшие клубные 4 игры....Лацио,Краснодар,Ахмат (у которого в гостях Зенит более 5-ти лет в РПЛ выиграть не может),опять Лацио.........а между этими играми непонятные не очень нужные ничего незначащие (ибо на Евро мы уже вышли...а обыгрыш Молдавии не прибавит нам вистов)
В той же Швеции в Сборную "звёзды" отдыхать ездят - обыгрывают нас в ЛН дав отдохнуть и Линделёфу из МЮ...и Кулусевски из Юве...и Форсбергу из Лейпцига...
Почему Черчесов новичков в сборную не привлекает....не ищет новых молодых парней.....изматывая ветеранистых ветеранов до проигрыша "Брюггам"...????
Что нового он хочет увидеть в товарняках от игроков "кому за 30-ть" (Дзюба,Кудряшов,Игнатьев,Семёнов,Ерохин,Фернандес,Смолов,Газинский,Ионов,Смольников....не говоря уж о Жиркове )
Дзюбу и Ко могли бы и не вызывать....
Ноябрь....ближайшие клубные 4 игры....Лацио,Краснодар,Ахмат (у которого в гостях Зенит более 5-ти лет в РПЛ выиграть не может),опять Лацио.........а между этими играми непонятные не очень нужные ничего незначащие (ибо на Евро мы уже вышли...а обыгрыш Молдавии не прибавит нам вистов)
В той же Швеции в Сборную "звёзды" отдыхать ездят - обыгрывают нас в ЛН дав отдохнуть и Линделёфу из МЮ...и Кулусевски из Юве...и Форсбергу из Лейпцига...
Почему Черчесов новичков в сборную не привлекает....не ищет новых молодых парней.....изматывая ветеранистых ветеранов до проигрыша "Брюггам"...????
Что нового он хочет увидеть в товарняках от игроков "кому за 30-ть" (Дзюба,Кудряшов,Игнатьев,Семёнов,Ерохин,Фернандес,Смолов,Газинский,Ионов,Смольников....не говоря уж о Жиркове )