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РФС объявил состав сборной России на матчи с Молдавией, Турцией и Сербией

вчера, 14:04

Пресс-служба РФС объявила состав сборной России на матчи Лиги Наций со сборными Турции и Сербии, а также товарищескую встречу с Молдавией.

В заявку попали 28 футболистов:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Также в резервный список вошли ещё шесть игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).

Защитник: Александр Жиров («Зандхаузен»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив»),

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»).

Все матчи сборной России состоятся в гостях. Встреча с Молдавией намечена на 12 ноября, начало — в 20:00 мск. Матч с Турцией пройдет 15-го числа, начало — в 20:00 мск. С Сербией россияне сыграют 18 ноября, начало — в 22:45 мск.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:18, ред.
да уж, хотя Сафонова взяли правильно, сколько было криков о его приглашении в сборную, в ЛЧ его уже видели, теперь посмотрим в сборной и разговор закроем, другие линии даже и комментировать не хочется
Ген Геныч
Ген Геныч ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:06
Ясненько!!!!!!!!!!!!!!)))))
STVA 1
STVA 1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 23:15
Ему по барабану!КБ и всёё)))
Юрниекс1
Юрниекс1
вчера в 23:14
Соболев нужен.Лучшего ныряльщика в штрафной,ни только в РПФЛ,во всей Европе нет.Черышев,Гильерме,Кудряшов, ни о чем..
STVA 1
STVA 1 ответ Василий Копатович (раскрыть)
вчера в 22:07
Каждому своё
протон1
протон1
вчера в 21:04
головина нет уже хорошо. не надо приглашать тех кто политруют скамейки в европе.... у них нет игровой практики. какая разница хоть в барсе сидят на скамье...
dalex83
dalex83
вчера в 20:43
Кто за то, чтоб Черчесову и Газаеву сбрить усы??
dalex83
dalex83
вчера в 20:40
К составу вопрос...
А почему нету новичков??
Василий Копатович
Василий Копатович ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:23
у кучаева из 20 встреч с мячом за матч десять потерь. семь раз пас назад и три ближнему. вообще не понятно почему гончаренко упорно ставит его в старт. за какие заслуги? это не то что бы не уровень цска это вообще не уровень рфпл игрок!
mr.Nekto
mr.Nekto ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 19:57
Про Кучаева согласен, как минимум в двух последних матчах видно что он устал и ошибается много.
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 19:34, ред.
О - и федунская уточка Саша "Мама я в телевизоре" Соболев тут как тут! Стасик надеется что этот симулянт наныряет?
Мяyчело
Мяyчело ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 19:25, ред.
а это чья школа?? кто в рамке не воспитанник зенита ли?

viv
viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:25
Началось нытье болельщиков Зенита. Устали они бедненькие.
za logiku
za logiku ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 19:06
Я так понимаю, что Маслаченко, Дасаев и Черчесов тоже для тебя не авторитетные вратари?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:35
А и не надо
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:32
а почему только 28 и 6 в резерве? Протестую, надо 280 и 60! Может тогда будет из кого выбрать с помощью рулетки? Самый проверенный способ!
kts
kts
вчера в 18:31
Гилерме Жирков...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:18
Охренеть, а с Ростова вобще никого, Стасик что за делы-дела!!!!!!?????? С какогото зачмохтоного заднехаузена есть, с Ростова нет????!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:08
Ну из всех этих 3-х деревьев,Соболев самый маневренный,он и обыграть может,правда он дельфинарий начал устраивать последнее время,так что на товарнятк можно и Зе поставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 18:06
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    вчера в 18:05
    Так Дикань за сборную Украины играл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    вчера в 17:17
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 17:15
      Черышев, Дзюба и Кузяев ни о чем. Соболев обязательно и Ерохин тоже.
      Anton Hohlov
      Anton Hohlov
      вчера в 17:15
      Ну это уже лучше, больше молодых подтягивает. Надеюсь Зе выйдет в старте, на данный момент лучший выбор.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 17:13
      Все очень просто : БИЗНЕС-ИНТЕРЕС. Детали раскрывать не буду в силу их очевидности.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 17:03
      Выбирать то не с кого
      STVA 1
      STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 17:02
      Там Вам вверху ответил ваш !У него везде КБ виноваты!Заговоры всё ищет))
      kyxy
      kyxy
      вчера в 17:00
      Почему игнорируют Осипенко? Не хуже Семёнова уж точно
      STVA 1
      STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 16:59
      Кучаева вполне можно вместо Черышева или Кузяева
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответ d_fincher (раскрыть)
      вчера в 16:52, ред.
      Почему вы постоянно требуете в сборную своих криворогих киперов?
      Вот реально, кто не стоял у вас, всех в сборную сватали : Джанаев, Дикань, Письяков, Ребров, Семьлихов...
      Пелетикосе требовали гражданство дать и в раму поставить.
      Вы там нормальные, нет? спартаковская вратарская школа, это Филимонов с его банкой от Шевченко и Максименко, которому с центра поля закидывают.
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