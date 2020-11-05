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Форвард гладбахской «Боруссии» Тюрам впервые вызван в сборную Франции

вчера, 18:21

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам впервые в карьере вызван в сборную Франции.

В активе 23-летнего форварда один гол в шести матчах Бундеслиги в текущем сезоне, в Лиге чемпионов Маркус сделал дубль в игре с «Реалом» (2:2).

Отметим, что Маркус — сын Лилиана Тюрама – бывшего защитника «Ювентуса», «Барселоны» и сборной Франции, в составе которой он выиграл ЧМ-1998 и Евро-2000.

Также Тюраму-старшему принадлежит национальный рекорд по матчам за сборную — 142 встречи.

Ранее появлялась информация, что Маркусом заинтересовался «Ливерпуль».

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Все комментарии
Graceful 713
Graceful 713
сегодня в 01:49
Заслужил. Да и в Ливерпуле, уверен, смотрелся бы прекрасно
ДСА
ДСА
вчера в 18:42
Давно пора его попробовать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:26
Парень достоин)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 18:23
удачи ему там
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:22
С почином значит
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