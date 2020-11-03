Иммобиле не сыграет в матче с «Зенитом»

Сообщается, что сразу несколько игроков «Лацио» не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша не отправились вместе с командой в Россию, об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Сообщается, что сразу несколько игроков «Лацио» не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша не отправились вместе с командой в Россию, об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Там без этих ребят есть кому играть и забивать)))
Там без этих ребят есть кому играть и забивать)))