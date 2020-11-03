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Иммобиле не сыграет в матче с «Зенитом»

вчера, 15:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио20:55 Не начался

Сообщается, что сразу несколько игроков «Лацио» не примут участия в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша не отправились вместе с командой в Россию, об этом сообщает Tuttomercatoweb.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:09
это даёт какие-то шансы
альсато
альсато
вчера в 18:54
))) я Вас тут всех переписал!, Что же Вы друзья за поете, когда Зенит выйдет в следующий раунд?))))
альсато
альсато ответ RomzesRZN (раскрыть)
вчера в 18:46
царь то не настоящий!)))..Тебе то (надеже) кака печаль?))))
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:41
у нас уже снег выпал)))
альсато
альсато
вчера в 18:39
а где этот (мужик), что стращал меня ценной (Ё-мобиля)-дороже всех Химок?))))
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 18:18
Тем больнее будет сторонникам «лучшего клуба Восточной Европы»))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:46
Уух, это худшая новость осени
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 17:36
Даже эта "суперпотеря" Не остановит Лацио взять 3 очка!
Juve14
Juve14
вчера в 17:21
Вторым составом выйдут, правильно, зачем напрягать основы против дворовой команды
Faustello
Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 16:32
Пипетум Дзюбио)))
Faustello
Faustello
вчера в 16:31
Совсем не уважают знаменитую Питерскую Брюггантину!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:23
Бросить играть в Лиге все силы на чемпионат России.
d_fincher
d_fincher
вчера в 16:15, ред.
Испугался Зенита. Все они боятся нашего доминатора.
Footbolista
Footbolista
вчера в 16:14, ред.
Посмотрели последние игры Зенита...решили не напрягаться...для Зенита сейчас любой нап с лавки Лацио "Иммобиле" и перпетуум мобиле)...
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
вчера в 16:11
хоть какой-то плюсик для питерских)
Аксинья
Аксинья ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 16:09
Они короновирусный Брюгге уже попробовали одолеть...
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 16:04
Значит получат не пять,а три!
Там без этих ребят есть кому играть и забивать)))
oFANATo
oFANATo ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 16:03
Может хоть коронавирусный Лацио одолеют!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:01
Это шанс для Зенита не проиграть крупно.
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:01
Это потеря для Лацио...
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