Уилшир рассказал, как Венгер отреагировал на его курение

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир рассказал, как экс-наставник «канониров» Арсен Венгер отреагировал на его курение. Во время выступлений Уилшира за «Арсенал» футболист несколько раз попадал на первые страницы газет с сигаретой.
Теперь я оглядываюсь назад и понимаю, что совершал ошибки. В то время я думал, что СМИ придираются ко мне.
Я помню, как в первый раз меня сфотографировали с сигаретой, а СМИ поместили это фото в газету. Это меня не особо беспокоило. Единственное, что было у меня в голове, это мысли о реакции Венгера. Я думал: «Боже мой, босс убьет меня».
На следующий день я пришёл на тренировку. Венгер был там. Тогда он сказал мне: «Не волнуйся, когда я выпиваю, мне тоже нравится покурить!»
Я подумал: «Боже мой, хорошо, что всё так закончилось!»
Напомним, что сейчас Уилшир находится в поисках нового клуба. Вероятным местом продолжения карьеры футболиста называют «Бетис».
https://www.youtube.com/watch?v=AMT2O72eoT0