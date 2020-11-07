Уилшир рассказал, как Венгер отреагировал на его курение

Бывший полузащитник «Арсенала» рассказал, как экс-наставник «канониров» отреагировал на его курение. Во время выступлений Уилшира за «Арсенал» футболист несколько раз попадал на первые страницы газет с сигаретой.

Теперь я оглядываюсь назад и понимаю, что совершал ошибки. В то время я думал, что СМИ придираются ко мне.

Я помню, как в первый раз меня сфотографировали с сигаретой, а СМИ поместили это фото в газету. Это меня не особо беспокоило. Единственное, что было у меня в голове, это мысли о реакции Венгера. Я думал: «Боже мой, босс убьет меня».

На следующий день я пришёл на тренировку. Венгер был там. Тогда он сказал мне: «Не волнуйся, когда я выпиваю, мне тоже нравится покурить!»

Я подумал: «Боже мой, хорошо, что всё так закончилось!»