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Уилшир рассказал, как Венгер отреагировал на его курение

сегодня, 11:22

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир рассказал, как экс-наставник «канониров» Арсен Венгер отреагировал на его курение. Во время выступлений Уилшира за «Арсенал» футболист несколько раз попадал на первые страницы газет с сигаретой.

Теперь я оглядываюсь назад и понимаю, что совершал ошибки. В то время я думал, что СМИ придираются ко мне.

Я помню, как в первый раз меня сфотографировали с сигаретой, а СМИ поместили это фото в газету. Это меня не особо беспокоило. Единственное, что было у меня в голове, это мысли о реакции Венгера. Я думал: «Боже мой, босс убьет меня».

На следующий день я пришёл на тренировку. Венгер был там. Тогда он сказал мне: «Не волнуйся, когда я выпиваю, мне тоже нравится покурить!»

Я подумал: «Боже мой, хорошо, что всё так закончилось!»

Напомним, что сейчас Уилшир находится в поисках нового клуба. Вероятным местом продолжения карьеры футболиста называют «Бетис».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:01
а надо бы построже
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:27
надо было ему это показать:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:26
Многие спортсмены курят!
denmig
denmig
сегодня в 11:24
Курить нельзя в таком случае
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