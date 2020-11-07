Лэмпард ответил на критику Моуриньо в адрес «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику в адрес «Челси» со стороны наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.
Португальский специалист был недоволен намёком журналистов на то, что форвард Харри Кейн симулирует, что заработать стандартные положения для своей команды. Ранее на этой неделе Жозе заявил:
Симуляция Кейна? Я думаю, вы запутались. Вы могли бы говорить о некоторых игроках «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси», но не о нём.
В этом сезоне «Челси» пробил уже 8 пенальти, но Лэмпард, отвечая Моуриньо, уверен в том, что каждый из пробитых одиннадцатиметровых был назначен по правилам.
Меня не удивили эти комментарии. В этом сезоне в «Челси» не было ни одного инцидента с дайвингом. Я думаю, это нормально, что менеджеры клубов иногда упоминают других игроков в своих заявлениях. На меня это не повлияло. Я не собираюсь говорить Жозе или любому другому тренеру, как вести себя на пресс-конференции.
Напомним, что это уже не первая словесная перепалка между Лэмпардом и Моуриньо. У тренеров возник конфликт ещё в матче 1/8 финала Кубка Лиги, когда «Тоттенхэм» обыграл «Челси» в серии пенальти.
А по поводу ЛЧ - так всякие Краснодары и Ренны дикие какие то. Руку нужно убирать за спину в любом случае. Если рука идет навстречу мячу, который летит в ворота - пофиг уже кто там что хотел исполнить. А эти размахивали руками в штрафной как мельницами. Почему Севилья так не играла, в АПЛ так не играют? Потому что научились
А по поводу ЛЧ - так всякие Краснодары и Ренны дикие какие то. Руку нужно убирать за спину в любом случае. Если рука идет навстречу мячу, который летит в ворота - пофиг уже кто там что хотел исполнить. А эти размахивали руками в штрафной как мельницами. Почему Севилья так не играла, в АПЛ так не играют? Потому что научились