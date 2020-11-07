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Лэмпард ответил на критику Моуриньо в адрес «Челси»

сегодня, 08:35

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику в адрес «Челси» со стороны наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

Португальский специалист был недоволен намёком журналистов на то, что форвард Харри Кейн симулирует, что заработать стандартные положения для своей команды. Ранее на этой неделе Жозе заявил:

Симуляция Кейна? Я думаю, вы запутались. Вы могли бы говорить о некоторых игроках «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси», но не о нём.

В этом сезоне «Челси» пробил уже 8 пенальти, но Лэмпард, отвечая Моуриньо, уверен в том, что каждый из пробитых одиннадцатиметровых был назначен по правилам.

Меня не удивили эти комментарии. В этом сезоне в «Челси» не было ни одного инцидента с дайвингом. Я думаю, это нормально, что менеджеры клубов иногда упоминают других игроков в своих заявлениях. На меня это не повлияло. Я не собираюсь говорить Жозе или любому другому тренеру, как вести себя на пресс-конференции.

Напомним, что это уже не первая словесная перепалка между Лэмпардом и Моуриньо. У тренеров возник конфликт ещё в матче 1/8 финала Кубка Лиги, когда «Тоттенхэм» обыграл «Челси» в серии пенальти.

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Все комментарии
Медив
Медив ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 10:56
В чем обгоняют шпор? В чемпионате Челси пробил 4 пенки. Две Палацам в конце матча, когда счет и так был 2-0, Ливерпулю - когда и так летели без вариантов. Единственная пенка, которая влияла на ход матча - когда с Брайтоном Челси открыл счет с пенальти... И что мы видим? О, Боги, в прошлом туре Тоттенхэм тоже играл с Брайтоном и тоже открыл счет с пенки.
А по поводу ЛЧ - так всякие Краснодары и Ренны дикие какие то. Руку нужно убирать за спину в любом случае. Если рука идет навстречу мячу, который летит в ворота - пофиг уже кто там что хотел исполнить. А эти размахивали руками в штрафной как мельницами. Почему Севилья так не играла, в АПЛ так не играют? Потому что научились
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 09:10
вот,что значит Жозе на втором месте,парень просто не на луне,а на юпитере.А может он и сам уже Юпитер? Но,если насчёт пенальти,то явно Пенсы обгоняют Шпор,а игра с Ренном вообще - зашквар! Видать Грановская решила спасать Лэмпса результативными стандартами.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:40
жозик стрелки переводит, а отвечать должен за своих ребят
beefs
beefs
сегодня в 08:36
это все местные разборки...
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