Лэмпард ответил на критику Моуриньо в адрес «Челси»

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сегодня, 08:35

Главный тренер «Челси» ответил на критику в адрес «Челси» со стороны наставника «Тоттенхэма» .

Португальский специалист был недоволен намёком журналистов на то, что форвард симулирует, что заработать стандартные положения для своей команды. Ранее на этой неделе Жозе заявил:

Симуляция Кейна? Я думаю, вы запутались. Вы могли бы говорить о некоторых игроках «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси», но не о нём.

В этом сезоне «Челси» пробил уже 8 пенальти, но Лэмпард, отвечая Моуриньо, уверен в том, что каждый из пробитых одиннадцатиметровых был назначен по правилам.

Меня не удивили эти комментарии. В этом сезоне в «Челси» не было ни одного инцидента с дайвингом. Я думаю, это нормально, что менеджеры клубов иногда упоминают других игроков в своих заявлениях. На меня это не повлияло. Я не собираюсь говорить Жозе или любому другому тренеру, как вести себя на пресс-конференции.

Напомним, что это уже не первая словесная перепалка между Лэмпардом и Моуриньо. У тренеров возник конфликт ещё в матче 1/8 финала Кубка Лиги, когда «Тоттенхэм» обыграл «Челси» в серии пенальти.