Суарес: «Только сам Месси должен решать, где он хочет играть»

Нападающий «Атлетико» рассказал, что продолжает поддерживать тёплые отношения с форвардом «Барселоны» .

Мы продолжаем часто разговаривать. Но мы говорим о жизни, а не о футболе. На днях был день рождения моего сына, мы тоже говорили об этом. У нас хорошие отношения. Мы стараемся поддерживать друг друга в личных вопросах.

Позову ли я Месси в «Атлетико», если он решит покинуть «Барселону»? Я всегда говорю, Лео достаточно взрослый, чтобы принимать решения. Я всегда буду поддерживать его решения. Если в какой-то момент возникнет такая возможность [перехода Месси в «Атлетико»], то я расскажу ему о всех прелестях этого клуба. Но только сам Лео должен решать, где он хочет играть и будет счастлив.