ГлавнаяНовости

Суарес: «Только сам Месси должен решать, где он хочет играть»

сегодня, 10:30

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал, что продолжает поддерживать тёплые отношения с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Мы продолжаем часто разговаривать. Но мы говорим о жизни, а не о футболе. На днях был день рождения моего сына, мы тоже говорили об этом. У нас хорошие отношения. Мы стараемся поддерживать друг друга в личных вопросах.

Позову ли я Месси в «Атлетико», если он решит покинуть «Барселону»? Я всегда говорю, Лео достаточно взрослый, чтобы принимать решения. Я всегда буду поддерживать его решения. Если в какой-то момент возникнет такая возможность [перехода Месси в «Атлетико»], то я расскажу ему о всех прелестях этого клуба. Но только сам Лео должен решать, где он хочет играть и будет счастлив.

Ранее Суарес заявил, что Месси может остаться в «Барселоне» при другом руководстве клуба.

Все новости
Венгер: «„Арсенал“ необоснованно уволил Ганнерзавра»
Сегодня, 12:48 Комментарии2
Суарес: «Буду защищать честь „Атлетико“ до самой смерти»
Сегодня, 12:35 Комментарии9
Де Зерби: «Мы избежали контратак от „Удинезе“ и не подпустили их к воротам»
Сегодня, 12:11 Комментарии2
Уилшир рассказал, как Венгер отреагировал на его курение
Сегодня, 11:22 Комментарии4
Видаль: «Я выбрал „Интер“ из-за Конте. Считаю, что он лучший в мире»
Сегодня, 10:37 Комментарии5
Фрэнк Синклер: «„Челси“ набирает обороты и становится сильнее»
Сегодня, 09:53 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:49
сам, только сам
dzvinka
dzvinka ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 12:11
в случае с месси - единственное что решает - деньги.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:25
Если и уйдет, то в другую лигу, иначе нет смысла
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:13
Есть ощущение , что Месси никуда не уйдет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:55
Тут многое решают деньги.
drug01
drug01
сегодня в 10:34
Ему самому надо решить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100