Лэмпард: «Я очень впечатлен игрой Зума»

Главный тренер «Челси» отметил хорошие выступления защитника .

Я был очень впечатлен Куртом, его формой и тем, что он привнёс в нашу команду. Он забивает голы со стандартных положений и хорошо защищает при стандартных положения в своей штрафной, что является важной частью нашей игры. Он может стать ещё лучше, чем в прошлом году.

Курт здесь долгое время, но у него были проблемы с травмами [в феврале 2016 года Зума получил разрыв передней крестообразной связки], которые усложнили его карьеру, когда он только начинал чувствовать себя комфортно в клубе. На его пути были препятствия, но он великолепный профессионал, который хочет всё делать правильно. Он правильно готовится к играм, хочет совершенствоваться, а я очень доволен его отношением к делу.