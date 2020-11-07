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Лэмпард: «Я очень впечатлен игрой Зума»

сегодня, 09:22

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил хорошие выступления защитника Курта Зума.

Я был очень впечатлен Куртом, его формой и тем, что он привнёс в нашу команду. Он забивает голы со стандартных положений и хорошо защищает при стандартных положения в своей штрафной, что является важной частью нашей игры. Он может стать ещё лучше, чем в прошлом году.

Курт здесь долгое время, но у него были проблемы с травмами [в феврале 2016 года Зума получил разрыв передней крестообразной связки], которые усложнили его карьеру, когда он только начинал чувствовать себя комфортно в клубе. На его пути были препятствия, но он великолепный профессионал, который хочет всё делать правильно. Он правильно готовится к играм, хочет совершенствоваться, а я очень доволен его отношением к делу.

Ранее Зума поделился мнением об игре «Челси» в защите.

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