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Капелло назвал причину неудач российских клубов в еврокубках

сегодня, 09:34

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил выступление российских клубов в еврокубках.

Проблема российских клубов в том, что их уровень недостаточно высок, чтобы конкурировать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чтобы хорошо играть и добиваться успеха с французами, немцами, испанцами, у тебя должны быть игроки хорошего качества. Я думаю, что российские игроки хороши, но их проблема в том, что все они играют дома против российских команд. И это негативно влияет на них. Вот это главная причина.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:53
Ну всё таки у нас в лиге играли, да и сейчас играют классные легионеры, ну не все же могут пробиться в Реал или Барсу. Да и не надо думать, что вся Серия А или Ла лига к примеру это мечта для всех. Да хочется конечно играть в топ клубе, но не проходишь и тогда есть выбор либо играть в условной Осасуне или Парме или сидеть на скамейке, либо перейти в российский Зенит, ЦСКА, Краснодар или Локо, да ещё и за большие деньги. Думаю перспектива показать себя в ЛЧ и хорошая зарплата должна выиграть.
По поводу почему наши таланты должны быть не дешевле легов. А почему они должны быть дороже?
Помнишь диалог про стулья?
Утром деньги - вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
Вот и у нас наши таланты сначала требуют деньги, а вот игра потом показывает, что добившись денег начинают деградировать. Взять хотя бы Чалова или вечного таланта Кокорина. А вот ты сначала сделай себе имя как дорогостоящий легионер, а потом требуй денег, а не маши паспортом. Да и лег легу рознь у нас качественных легов примерно 10%, а остальные бутор.
112910415
112910415
сегодня в 12:20
а делать-то что ?
safari-05
safari-05 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:02
Кстати, последний раз Итальянцы когда выиграли ЧМ, всё до одного сборники играли в Итальянском чемпионате
safari-05
safari-05 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:59
Проблема одна- это лимит
cska1948
cska1948 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 11:19
Чтобы в нашу, северную, страну заманить высококлассных легов им надо платить в два раза больше чем в той же Италии. Леги к нам едут по остаточному принципу, если нет хороших предложений в Европе, то только тогда они вспоминают про РПЛ. А почему ТАЛАНТЛИВЫЙ (ваше слово) паспортист должен стоить дешевле талантливого легионера?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:09
Если Дзю лучший нап по РФС, по Матч ТВ, чего ещё хотим?). Какие герои, такой и чемпионат. Какой чемпионат, такие и результаты в еврокубках.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:09
Трудно с ним не согласиться
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:04, ред.
Интересное умозаключение! Так возьмите наши клубы в АПЛ и Ла Лигу-всех,скопом!!!Помнится,был у нас такой "малоизвестный тренер"-Капелло,и чего он добился,в отличие от того же Хиддинга?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:55
Так к ним едут легионеры высокого класса, а не как к нам второсортного и даже третьесортного класса из-за дешевизны. Клубам порой из-за высокой цены на молодых талантливых паспортистов приходиться экономить и покупать дешёвый неликвид. Да к нам иногда приезжают леги высокого класса, но за очень большие деньги и их мало. А наши наоборот очень хорошо пригрелись и только единицы выбирают футбол, а не деньги. Вот причины, которые тянут наш чемпионат на дно.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 10:50
Всё верно сказал.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:22
"...Я думаю, что российские игроки хороши, но их проблема в том, что все они играют дома против российских команд..."
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А в итальянской Серии А против кого играют итальянские клубы? Может против Баварии и Реала?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:17
Тут он прав . Россияне находятся в тепличных условиях в РПЛ. У них нужный паспорт, команды вынуждены их держать, потому что легов всего 8, остальные должны быть местные или приравненные к ним белорусы с киргизами (!). Зарплаты хорошие, если не космические, жизнь удалась с младых лет, стимула развиваться нет . Эту проблему нужно решать сверху, вводить потолок зарплат на игрока или на команду в целом.
Или дать небольшой годовой оклад, а что сверху добиваться бонусами в зависимости от успехов команды или от личных достижений игрока.
Причём как награждать, так и штрафовать тоже. Забил гол - получи бонус и ты, и ассистент тоже. Своротил нос сопернику - штраф из очередной зарплаты.
Только так можно чего то добиться от наших пешеходов...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:16
Клише и взаимоисключения в одном флаконе. Российские игроки хороши, но не относятся к игрокам хорошего качества. Их проблема, что они играют против российских команд. Это значит им нужно выступать в чемпионатах топ-5. А как это отразится именно на уровне российских клубов, если этих игроков там не будет? Не проще ли сказать, что надо поднять уровень Российского чемпионата?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 10:08
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 10:03
    Все так, а другими словами это называется лимит, который нужно убирать. Должны играть сильнейшие, а те что послабже учиться играть, а не в основе пылить
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 09:37
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