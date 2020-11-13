Шотландия и Словакия завоевали две последние путёвки на Евро-2020

Сборная Словакии в дополнительное время победила Северную Ирландию в матче за право сыграть на чемпионате Европы-2020, который запланирован на лето 2021 года. Ещё одну путёвку в финальную часть ЧЕ получила сборная Шотландии, одолевшая в серии пенальти Сербию.
Шотландия сыграет в группе с Англией, Хорватией и Чехией. Соперниками словаков станут Испания, Швеция и Польша.
Ранее путёвки на ЧЕ-2020 через стыковые матчи завоевали Венгрия и Северная Македония.
Северная Ирландия — Словакия 1:2 (0:1)
Голы: Шкриньяр 88 (автогол) — Куцка 17, Дуриш 110
Северная Ирландия: Пикок-Фэррелл, Даллас, Кэткарт (Фланаган 99), Эванс, Льюис, МакГинн (Лафферти 77), МакНэйр (Фергюсон 104), Дэвис, Сэвилл (Томпсон 65), Вашингтон (Уайт 66), Магеннис (Бойс 77)
Главный тренер: Бараклаф Иан.
Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Лоботка (Грошовски 65), Руснак (Дьёмбер 118), Куцка, Гамшик (Грегуш 106), Мак (Дуриш 65), Дуда (Мраз 85)
Главный тренер: Гапал Павел.
Предупреждения: Дуда 66, Родак 117, Бойс 117
Судья: Брих Феликc.
стадион Райко Митич
Сербия — Шотландия 1:1 (4:5 — по пенальти)
Голы: Йович 90 — Кристи 52
Сербия: Райкович, Миленкович, Митрович (Спайич 108), Гудель, Лазович, Максимович (Йович 70), Лукич, Костич (Младенович 59), Тадич, Милинкович-Савич (Катай 70), Митрович
Главный тренер: Тумбакович Любиша.
Шотландия: Маршалл, МакТоминэй, Галлахер, Тирни, О'Доннелл (Гриффитс 116), Джек, МакГрегор, Робертсон, МакГинн (МакКлин 83), Дайкс (МакБарни 82), Кристи (Патерсон 87)
Главный тренер: Кларк Стив.
Предупреждения: Миленкович 11, Галлахер 44, Гудель 49
Судья: Лаос Матеу.
Всем здоровья.
Всем здоровья.