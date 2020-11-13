Шотландия и Словакия завоевали две последние путёвки на Евро-2020

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сегодня, 01:24

Сборная Словакии в дополнительное время победила Северную Ирландию в матче за право сыграть на чемпионате Европы-2020, который запланирован на лето 2021 года. Ещё одну путёвку в финальную часть ЧЕ получила сборная Шотландии, одолевшая в серии пенальти Сербию.

Шотландия сыграет в группе с Англией, Хорватией и Чехией. Соперниками словаков станут Испания, Швеция и Польша.

Ранее путёвки на ЧЕ -2020 через стыковые матчи завоевали Венгрия и Северная Македония.

Северная Ирландия — Словакия 1:2 (0:1)

Голы: Шкриньяр 88 (автогол) — Куцка 17, Дуриш 110

Северная Ирландия: Пикок-Фэррелл, Даллас, Кэткарт (Фланаган 99), Эванс, Льюис, МакГинн (Лафферти 77), МакНэйр (Фергюсон 104), Дэвис, Сэвилл (Томпсон 65), Вашингтон (Уайт 66), Магеннис (Бойс 77)

Главный тренер: Бараклаф Иан.

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Лоботка (Грошовски 65), Руснак (Дьёмбер 118), Куцка, Гамшик (Грегуш 106), Мак (Дуриш 65), Дуда (Мраз 85)

Главный тренер: Гапал Павел.

Предупреждения: Дуда 66, Родак 117, Бойс 117

Судья: Брих Феликc.

стадион Райко Митич

Сербия — Шотландия 1:1 (4:5 — по пенальти)

Голы: Йович 90 — Кристи 52

Сербия: Райкович, Миленкович, Митрович (Спайич 108), Гудель, Лазович, Максимович (Йович 70), Лукич, Костич (Младенович 59), Тадич, Милинкович-Савич (Катай 70), Митрович

Главный тренер: Тумбакович Любиша.

Шотландия: Маршалл, МакТоминэй, Галлахер, Тирни, О'Доннелл (Гриффитс 116), Джек, МакГрегор, Робертсон, МакГинн (МакКлин 83), Дайкс (МакБарни 82), Кристи (Патерсон 87)

Главный тренер: Кларк Стив.

Предупреждения: Миленкович 11, Галлахер 44, Гудель 49

Судья: Лаос Матеу.