ГлавнаяНовости

Шотландия и Словакия завоевали две последние путёвки на Евро-2020

сегодня, 01:24
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия1 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияЗакончился после серии пенальти

Сборная Словакии в дополнительное время победила Северную Ирландию в матче за право сыграть на чемпионате Европы-2020, который запланирован на лето 2021 года. Ещё одну путёвку в финальную часть ЧЕ получила сборная Шотландии, одолевшая в серии пенальти Сербию.

Шотландия сыграет в группе с Англией, Хорватией и Чехией. Соперниками словаков станут Испания, Швеция и Польша.

Ранее путёвки на ЧЕ-2020 через стыковые матчи завоевали Венгрия и Северная Македония.

Северная Ирландия — Словакия 1:2 (0:1)
Голы: Шкриньяр 88 (автогол) — Куцка 17, Дуриш 110

Северная Ирландия: Пикок-Фэррелл, Даллас, Кэткарт (Фланаган 99), Эванс, Льюис, МакГинн (Лафферти 77), МакНэйр (Фергюсон 104), Дэвис, Сэвилл (Томпсон 65), Вашингтон (Уайт 66), Магеннис (Бойс 77)
Главный тренер: Бараклаф Иан.

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Лоботка (Грошовски 65), Руснак (Дьёмбер 118), Куцка, Гамшик (Грегуш 106), Мак (Дуриш 65), Дуда (Мраз 85)
Главный тренер: Гапал Павел.

Предупреждения: Дуда 66, Родак 117, Бойс 117

Судья: Брих Феликc.

стадион Райко Митич

Сербия — Шотландия 1:1 (4:5 — по пенальти)
Голы: Йович 90 — Кристи 52

Сербия: Райкович, Миленкович, Митрович (Спайич 108), Гудель, Лазович, Максимович (Йович 70), Лукич, Костич (Младенович 59), Тадич, Милинкович-Савич (Катай 70), Митрович
Главный тренер: Тумбакович Любиша.

Шотландия: Маршалл, МакТоминэй, Галлахер, Тирни, О'Доннелл (Гриффитс 116), Джек, МакГрегор, Робертсон, МакГинн (МакКлин 83), Дайкс (МакБарни 82), Кристи (Патерсон 87)
Главный тренер: Кларк Стив.

Предупреждения: Миленкович 11, Галлахер 44, Гудель 49

Судья: Лаос Матеу.

Все новости
Венгрия обыграла Исландию и оформила путёвку на Евро-2020
Сегодня, 00:42 Комментарии2
Северная Македония завоевала путёвку на Евро-2020, одолев Грузию
Вчера, 22:02 Комментарии12
«Торпедо» ворвалось в тройку, «Оренбург» потерял очки. Итоги 21-го тура ФНЛ
11 ноября Комментарии6
«Реал Сосьедад» продолжает лидировать. Итоги 9-го тура Примеры
09 ноября Комментарии17
ПСЖ укрепляет лидерство. Итоги 10-го тура Лиги 1
09 ноября Комментарии6
«Милан», «Интер» и «Ювентус» потеряли очки. Итоги 7-го тура Серии А
09 ноября Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:52
Болел , как и большинство наверное, за Сербов. Но не сдюжили ребятки . Да и по большому счету большую часть матча дяди в юбках доминировали. Так , что все по делу. Ведь только к концу матча забегали , когда игру спасать надо было. Спаслись , сравняли счет. Но пенальти - это пенальти. Нервишки у шотландцев оказались крепче.
Всем здоровья.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:29
Ну и отлично , все по делу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100