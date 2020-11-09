«Реал Сосьедад» продолжает лидировать. Итоги 9-го тура Примеры

Завершился 9-й тур чемпионата Испании.
«Эльче» — «Сельта» 1:1
Голы: Фидель 4 (пенальти) — Мина Санти 41
«Уэска» — «Эйбар» 1:1
Голы: Мир Рафаэль 67 — Бургос Эстебан 38
«Барселона» — «Бетис» 5:2
Голы: Дембеле Усман 22, Гризманн Антуан 49, Месси Лионель 61 (пенальти), Месси Лионель 82, Педри 90 — Санабрия Антонио 45+2, Морон Лоренцо 73
«Севилья» — «Осасуна» 1:0
Гол: Окампос Лукас 59 (пенальти)
«Атлетико» — «Кадис» 4:0
Голы: Фелиш Жоау 8, Льоренте Маркос 22, Суарес Луис 51, Фелиш Жоау 90
«Хетафе» — «Вильярреал» 1:3
Голы: Арамбарри Мауро 16 — Алькасер Пако 11, Тригерос Мануэль 17, Морено Жерар 62
«Реал Сосьедад» — «Гранада» 2:0
Голы: Монреаль Начо 22, Ойарсабаль Микель 27 (пенальти)
«Леванте» — «Алавес» 1:1
Голы: Моралес Хосе Луис 51 — Перес Лукас 4
«Вальядолид» — «Атлетик» 2:1
Голы: Орельяна Фабиан 19 (пенальти), Мараньяо 48 — Уильямс Иньяки 86 (пенальти)
«Валенсия» — «Реал» 4:1
Голы: Солер Карлос 35 (пенальти), Варан Рафаэль 43 (автогол), Солер Карлос 54 (пенальти), Солер Карлос 63 (пенальти) — Бензема Карим 23