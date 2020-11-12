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Северная Македония завоевала путёвку на Евро-2020, одолев Грузию

сегодня, 22:02
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия0 : 1Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Сборная Северной Македонии завоевала путёвку на чемпионат Европы, обыграв в квалификационном финале Пути D сборную Грузии. Матч закончился со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил на 56-й минуте Горан Пандев.

Грузинская команда упустила шанс впервые в своей истории сыграть в финальной стадии чемпионата Европы.

Сборная Северной Македонии на чемпионате Европы попала в группу C, где ей будут противостоять Нидерланды, Украина и Австрия.

Стадион Борис Пайчадзе

Грузия — Северная Македония 0:1 (0:0)
Голы: Пандев 56

«Грузия»: Лория, Какабадзе, Кверквелия, Кашия (Джигаури 88), Двали (Давиташвили 90+2), Канкава, Квеквескири, Окриашвили, Гвилия (Папунашвили 80), Казаишвили (Хочолава 90+2), Качарава (Лобжанидзе 80)
Главный тренер: Вайсс Владимир.

«Северная Македония»: Димитриевски, Бейтулай, Велкоски, Муслиу, Ристовски (Зайков 89), Николов (Костадинов 84), Адеми (Спировски 67), Алиоски, Элмас, Несторовски (Тричковски 89), Пандев

Предупреждения: Николов 62, Кашия 75, Окриашвили 78, Несторовски 82, Костадинов 90+3

Судья: Тэйлор Энтони.

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Все комментарии
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
сегодня в 23:27
А хотелось видеть братьев грузин в группе с Украиной ((
drug01
drug01
сегодня в 22:35
Не ждали такого результата!
LOpp
LOpp
сегодня в 22:29
Эх, такой шанс грузины упустили. А почему рубиновский Хвича даже в запасе не был?
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 22:23
Прям, как Краснодар
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 22:23
Тренерское поражение. Выпускать атакующих игроков на 92 минуте... Очень жаль, Грузия упустила фантастическую возможность
beefs
beefs
сегодня в 22:22
грузины уже не первый раз на финише об...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:17
Грузины были близки к Евро...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:13
Зря Володька Зурико в основе не выпустил, вот и поплатились.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:03
Грузия мимо кассы
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