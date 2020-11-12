Северная Македония завоевала путёвку на Евро-2020, одолев Грузию

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сегодня, 22:02

Сборная Северной Македонии завоевала путёвку на чемпионат Европы, обыграв в квалификационном финале Пути D сборную Грузии. Матч закончился со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил на 56-й минуте Горан Пандев.

Грузинская команда упустила шанс впервые в своей истории сыграть в финальной стадии чемпионата Европы.

Сборная Северной Македонии на чемпионате Европы попала в группу C, где ей будут противостоять Нидерланды, Украина и Австрия.

Стадион Борис Пайчадзе

Грузия — Северная Македония 0:1 (0:0)

Голы: Пандев 56

«Грузия»: Лория, Какабадзе, Кверквелия, Кашия (Джигаури 88), Двали (Давиташвили 90+2), Канкава, Квеквескири, Окриашвили, Гвилия (Папунашвили 80), Казаишвили (Хочолава 90+2), Качарава (Лобжанидзе 80)

Главный тренер: Вайсс Владимир.

«Северная Македония»: Димитриевски, Бейтулай, Велкоски, Муслиу, Ристовски (Зайков 89), Николов (Костадинов 84), Адеми (Спировски 67), Алиоски, Элмас, Несторовски (Тричковски 89), Пандев

Предупреждения: Николов 62, Кашия 75, Окриашвили 78, Несторовски 82, Костадинов 90+3

Судья: Тэйлор Энтони.