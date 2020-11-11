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«Торпедо» ворвалось в тройку, «Оренбург» потерял очки. Итоги 21-го тура ФНЛ

сегодня, 21:10

Завершились все матчи 21-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» 3:2
Голы: Базелюк Константин 50, Гаджимурадов Рамазан 58, Гаджимурадов Рамазан 87 — Юшин Александр 37, Артемчук Максим 90+1

«Краснодар-2» — «Крылья Советов» 1:1
Голы: Кутовой Максим 39 — Литвинов Вячеслав 41 (автогол)

«Велес» — «Алания» 1:1
Голы: Баев Алексей 15 — Магомедов Бутта 28

«Акрон» — «Волгарь» 0:3
Голы: Воробьёв Дмитрий 15 (пенальти), Локтионов Роман 23, Лобкарёв Владимир 40

«Текстильщик» — «Балтика» 1:0
Гол: Морозов Юрий 12

«Енисей» — «Томь» 0:1
Гол: Шалаев Олег 82

«Оренбург» — «Иртыш» 0:0

«Нижний Новгород» — «Чертаново» 3:2
Голы: Сулейманов Тимур 5, Калинский Николай 42, Сулейманов Тимур 74 — Рудковский Егор 11, Завезён Юрий 34

«Чайка» — «Динамо» 1:0
Гол: Савичев Константин 20 (пенальти)

«Шинник» — «Спартак-2» 1:2
Голы: Самодин Сергей 36 — Бакалюк Никита 12, Шитов Владислав 83

«Торпедо» — «Факел» 4:1
Голы: Лебеденко Игорь 42, Нетфуллин Равиль 54, Калмыков Амур 61, Евдокимов Андрей 71 — Никитин Андрей 69

«Торпедо» ворвалось в тройку, «Оренбург» потерял очки. Итоги 21-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 21:12
Торпедо должно выходить в ПЛ.
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