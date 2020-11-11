«Торпедо» ворвалось в тройку, «Оренбург» потерял очки. Итоги 21-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 21-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» 3:2
Голы: Базелюк Константин 50, Гаджимурадов Рамазан 58, Гаджимурадов Рамазан 87 — Юшин Александр 37, Артемчук Максим 90+1
«Краснодар-2» — «Крылья Советов» 1:1
Голы: Кутовой Максим 39 — Литвинов Вячеслав 41 (автогол)
«Велес» — «Алания» 1:1
Голы: Баев Алексей 15 — Магомедов Бутта 28
«Акрон» — «Волгарь» 0:3
Голы: Воробьёв Дмитрий 15 (пенальти), Локтионов Роман 23, Лобкарёв Владимир 40
«Текстильщик» — «Балтика» 1:0
Гол: Морозов Юрий 12
«Енисей» — «Томь» 0:1
Гол: Шалаев Олег 82
«Оренбург» — «Иртыш» 0:0
«Нижний Новгород» — «Чертаново» 3:2
Голы: Сулейманов Тимур 5, Калинский Николай 42, Сулейманов Тимур 74 — Рудковский Егор 11, Завезён Юрий 34
«Чайка» — «Динамо» 1:0
Гол: Савичев Константин 20 (пенальти)
«Шинник» — «Спартак-2» 1:2
Голы: Самодин Сергей 36 — Бакалюк Никита 12, Шитов Владислав 83
«Торпедо» — «Факел» 4:1
Голы: Лебеденко Игорь 42, Нетфуллин Равиль 54, Калмыков Амур 61, Евдокимов Андрей 71 — Никитин Андрей 69
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.