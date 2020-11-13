Венгрия обыграла Исландию и оформила путёвку на Евро-2020

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сегодня, 00:42

В матче финального турнира за путевку на чемпионат Европы, который запланирован на лето 2021 года, сборная Венгрии обыграла команду Исландии со счетом 2:1.

Венгры на Евро-2020 сыграют в группе F против сборных Португалии, Франции и Германии.

Венгрия — Исландия 2:1 (0:1)

Голы: Него 88, Собослои 90+2 — Сигурдссон 11

«Венгрия»: Гулачи, Ботка, Орбан, Салаи, Фиола (Ловренчич 61), Калмар (Шигер 61), Надь (Него 84), Собослои, Холендер (Николич 72), Саллай, Салаи (Кёнивес 84)

Главный тренер: Росси Марко.

«Исландия»: Халльдоурссон, Пальссон, Арнасон, Сигурдссон, Магнуссон, Гудмундссон (Бодварссон 73), Сигурйонссон (Ингасон 87), Гуннарссон (Скуласон 83), Бьярнасон, Сигурдссон, Финнбогасон (Гудмундссон 73)

Главный тренер: Хамрен Эрик.

Предупреждения: Сигурдссон 5, Салаи 63, Ингасон 90+5

Судья: Кёйперс Бьорн.

Ранее путевку на Евро-2020 добыла Северная Македония.