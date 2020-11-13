Венгрия обыграла Исландию и оформила путёвку на Евро-2020

В матче финального турнира за путевку на чемпионат Европы, который запланирован на лето 2021 года, сборная Венгрии обыграла команду Исландии со счетом 2:1.
Венгры на Евро-2020 сыграют в группе F против сборных Португалии, Франции и Германии.
Венгрия — Исландия 2:1 (0:1)
Голы: Него 88, Собослои 90+2 — Сигурдссон 11
«Венгрия»: Гулачи, Ботка, Орбан, Салаи, Фиола (Ловренчич 61), Калмар (Шигер 61), Надь (Него 84), Собослои, Холендер (Николич 72), Саллай, Салаи (Кёнивес 84)
Главный тренер: Росси Марко.
«Исландия»: Халльдоурссон, Пальссон, Арнасон, Сигурдссон, Магнуссон, Гудмундссон (Бодварссон 73), Сигурйонссон (Ингасон 87), Гуннарссон (Скуласон 83), Бьярнасон, Сигурдссон, Финнбогасон (Гудмундссон 73)
Главный тренер: Хамрен Эрик.
Предупреждения: Сигурдссон 5, Салаи 63, Ингасон 90+5
Судья: Кёйперс Бьорн.
Ранее путевку на Евро-2020 добыла Северная Македония.