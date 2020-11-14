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Мальдини: «Отсутствие болельщиков — это ужасно. Они бы придали нам сил»

сегодня, 09:23

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини порассуждал о проблеме отсутствия фанатов на трибунах в нынешнем году.

Отсутствие публики определенно на что-то влияет. Некоторые говорят, что мы на вершине в таблице из-за отсутствия болельщиков, но я уверен, что они дали бы нам больше сил.

Отсутствие зрителей — это все равно ужасно. Эмоции связаны с болельщиками. Как, например, с 90 000 человек в Барселоне или 80 000 на «Сан-Сиро».

Я скучаю по накалу, который дает вам публика.

Ранее сообщалось, что «Милан» собирается продлить контракты с тремя футболистами.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 10:12
Особенно по деньгам жесть как клубы попадают.
drug01
drug01
сегодня в 10:11
Всем плохо и игрокам и болельщикам
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:40
Пора бы уже привыкнуть!
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