Мальдини: «Отсутствие болельщиков — это ужасно. Они бы придали нам сил»

Технический директор «Милана» порассуждал о проблеме отсутствия фанатов на трибунах в нынешнем году.

Отсутствие публики определенно на что-то влияет. Некоторые говорят, что мы на вершине в таблице из-за отсутствия болельщиков, но я уверен, что они дали бы нам больше сил.

Отсутствие зрителей — это все равно ужасно. Эмоции связаны с болельщиками. Как, например, с 90 000 человек в Барселоне или 80 000 на «Сан-Сиро».

Я скучаю по накалу, который дает вам публика.