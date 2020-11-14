Мальдини: «Отсутствие болельщиков — это ужасно. Они бы придали нам сил»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини порассуждал о проблеме отсутствия фанатов на трибунах в нынешнем году.
Отсутствие публики определенно на что-то влияет. Некоторые говорят, что мы на вершине в таблице из-за отсутствия болельщиков, но я уверен, что они дали бы нам больше сил.
Отсутствие зрителей — это все равно ужасно. Эмоции связаны с болельщиками. Как, например, с 90 000 человек в Барселоне или 80 000 на «Сан-Сиро».
Я скучаю по накалу, который дает вам публика.
Ранее сообщалось, что «Милан» собирается продлить контракты с тремя футболистами.