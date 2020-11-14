Энрике: «Швейцария — одна из лучших команд в Европе. У них нет слабых мест»

Главный тренер сборной Испании поделился ожиданиями от выездной игры со Швейцарией в рамках Лиги Наций.

Швейцария — атакующая команда. Ожидаю увидеть команду, похожую на ту, что мы видели в Мадриде. Это одна из лучших команд в Европе. Я вижу, что они делают на поле, и у них нет слабых мест.

Победа над Швейцарией [в первом матче] досталась нам с трудом. Они идут на четвёртом месте в группе, но всё ещё могут стать первыми. Если взглянуть на результаты, то вы можете сказать, что они не побеждали. Но я смотрю на другие вещи и вижу, что это одна из тех команд, которые проделывают огромную работу.