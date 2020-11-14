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Энрике: «Швейцария — одна из лучших команд в Европе. У них нет слабых мест»

сегодня, 02:49
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания22:45 Не начался

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от выездной игры со Швейцарией в рамках Лиги Наций.

Швейцария — атакующая команда. Ожидаю увидеть команду, похожую на ту, что мы видели в Мадриде. Это одна из лучших команд в Европе. Я вижу, что они делают на поле, и у них нет слабых мест.

Победа над Швейцарией [в первом матче] досталась нам с трудом. Они идут на четвёртом месте в группе, но всё ещё могут стать первыми. Если взглянуть на результаты, то вы можете сказать, что они не побеждали. Но я смотрю на другие вещи и вижу, что это одна из тех команд, которые проделывают огромную работу.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:23
Обычные слова перед матчем.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 04:19
Преувеличивает.... Но лучше перебздеть
David Young
David Young
сегодня в 02:57
Недостатки у них тоже есть, да и Швейцария не среди самых сильнейших сборных мира и Европы, но всё равно весьма сильна.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:57
Так оно и есть...
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