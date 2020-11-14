Мората: «В „Челси“ я выступал не на том уровне, на котором должен был»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании прокомментировал свои успехи на старте сезона. В 8 матчах за туринский клуб во всех турнирах 28-летний форвард отличился 6 забитыми мячами.

Я тот же человек, тот же футболист, что и раньше. Но всё же быть на поле — это совсем другое, нежели наблюдать за игрой со стороны.

В другие годы мне не хватало стабильности. В «Челси» я выступал не на том уровне [на котором должен был]. Но если ты играешь, это придаёт тебе душевное спокойствие и возможность более спокойно обдумывать свои действия, когда мяч у тебя.

Если это не первый раз, когда я играю более 60 минут на протяжении шести игр подряд, то второй. Я усердно работаю, и это даёт свои плоды. Собираюсь продолжать в том же духе.