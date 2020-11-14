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Мората: «В „Челси“ я выступал не на том уровне, на котором должен был»

сегодня, 07:30

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората прокомментировал свои успехи на старте сезона. В 8 матчах за туринский клуб во всех турнирах 28-летний форвард отличился 6 забитыми мячами.

Я тот же человек, тот же футболист, что и раньше. Но всё же быть на поле — это совсем другое, нежели наблюдать за игрой со стороны.

В другие годы мне не хватало стабильности. В «Челси» я выступал не на том уровне [на котором должен был]. Но если ты играешь, это придаёт тебе душевное спокойствие и возможность более спокойно обдумывать свои действия, когда мяч у тебя.

Если это не первый раз, когда я играю более 60 минут на протяжении шести игр подряд, то второй. Я усердно работаю, и это даёт свои плоды. Собираюсь продолжать в том же духе.

Недавно Мората признался, что хотел бы завершить карьеру в «Хетафе».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:15
Не получилось в Челси получиться в Ювентусе.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:07
это всё верно))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:56
Хорошо сказал и не винит других.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:39
Ну а что, главное найти клуб и себя в этом клубе...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:35
Молодец, что признался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:31, ред.
Довольно таки самокритично...
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