Кроос: «„Реал“ должен стать лучше, если хочет что-нибудь выиграть»

Полузащитник «Реала» высказался о нестабильных результатах мадридской команды.

Нам чего-то не хватает. Это не секрет, все это видят. Но речь не идёт о большом количестве вещей... нам нужна стабильность. Если взглянуть на результаты — два положительные, один отрицательный, два положительные, один снова отрицательный. Нам нужно стараться лучше.

Глядя на некоторые матчи, понимаешь, что мы можем играть намного лучше. Это видно по матчу с «Барселоной», первому тайму с «Интером» и другими. Конечно, мы можем быть лучше, но нам не хватает стабильности. Если мы хорошо сыграли с «Барселоной», то должны сыграть так же с «Кадисом» и «Шахтёром». Разница очень велика. Иногда мы играем очень хорошо, а иногда крайне плохо. Мы должны стать лучше, если хотим что-нибудь выиграть.