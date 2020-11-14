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Кроос: «„Реал“ должен стать лучше, если хочет что-нибудь выиграть»

сегодня, 05:05

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о нестабильных результатах мадридской команды.

Нам чего-то не хватает. Это не секрет, все это видят. Но речь не идёт о большом количестве вещей... нам нужна стабильность. Если взглянуть на результаты — два положительные, один отрицательный, два положительные, один снова отрицательный. Нам нужно стараться лучше.

Глядя на некоторые матчи, понимаешь, что мы можем играть намного лучше. Это видно по матчу с «Барселоной», первому тайму с «Интером» и другими. Конечно, мы можем быть лучше, но нам не хватает стабильности. Если мы хорошо сыграли с «Барселоной», то должны сыграть так же с «Кадисом» и «Шахтёром». Разница очень велика. Иногда мы играем очень хорошо, а иногда крайне плохо. Мы должны стать лучше, если хотим что-нибудь выиграть.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:53
Всем надо над собой работать, не только Реалу...
zorro_74
zorro_74
сегодня в 05:42
Сливочному шлаку нужно судейство купить.тогда халявные трофей будут.физрук без этого не может,папа денег жалеет кризис на улице.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:26
Слова знающего человека
shlomo
shlomo
сегодня в 05:12
Все правильно сказал....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:09
Реал должен усилить игру.
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