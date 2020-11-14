Усэйн Болт: «Сейчас Роналду определённо быстрее меня. Он суператлет»

Восьмикратный олимпийский чемпион, обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт поделился мнением о форварде «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Конечно, Криштиану быстрее меня. Он тренируется каждый день и является суператлетом.
Его игра всегда на высоте, он много работает и всегда сосредоточен. Я считаю, прямо сейчас он определённо быстрее меня.
После гола в товарищеском матче с Андоррой (7:0) Роналду догнал Ференца Пушкаша в списке лучших бомбардиров в истории футбола и теперь уступает только Пеле, Ромарио и Йозефу Бицану.
Дайвер быстрее его? Да он бежит только когда к пенальти разбег берет...
Дайвер быстрее его? Да он бежит только когда к пенальти разбег берет...