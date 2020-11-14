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Усэйн Болт: «Сейчас Роналду определённо быстрее меня. Он суператлет»

сегодня, 03:22

Восьмикратный олимпийский чемпион, обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт поделился мнением о форварде «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Конечно, Криштиану быстрее меня. Он тренируется каждый день и является суператлетом.

Его игра всегда на высоте, он много работает и всегда сосредоточен. Я считаю, прямо сейчас он определённо быстрее меня.

После гола в товарищеском матче с Андоррой (7:0) Роналду догнал Ференца Пушкаша в списке лучших бомбардиров в истории футбола и теперь уступает только Пеле, Ромарио и Йозефу Бицану.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:17
Мелкий льстец ваш Болт.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 04:16
Польстил Рону конечно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:58, ред.
А что, Болт спился, штоле?
Дайвер быстрее его? Да он бежит только когда к пенальти разбег берет...
Gahi
Gahi
сегодня в 03:27
Это хороший комплимент от самого Усейна Болта.
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