Усэйн Болт: «Сейчас Роналду определённо быстрее меня. Он суператлет»

Восьмикратный олимпийский чемпион, обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт поделился мнением о форварде «Ювентуса» и сборной Португалии .

Конечно, Криштиану быстрее меня. Он тренируется каждый день и является суператлетом.

Его игра всегда на высоте, он много работает и всегда сосредоточен. Я считаю, прямо сейчас он определённо быстрее меня.