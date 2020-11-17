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Игуаин не включил Месси и Роналду в топ-3 нападающих на данный момент

сегодня, 02:43

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин в интервью ESPN назвал тройку лучших форвардов на данный момент, не включив в неё своих бывших партнёров Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Для меня на данный момент лучшими являются Левандовски, Холанд и Бензема. Карим уже 12 лет как входит в элиту. Левандовски забивает и побеждает везде, где играет. Холанд — многообещающий игрок с большим будущим. Он удивил меня. Это прекрасный нападающий.

В историю уже вошли такие игроки, как Суарес, Левандовски, Кавани, Бензема, Давид Вилья, Ибрагимович и самый лучший и недосягаемый — Роналдо. Я всегда хотел быть как он. Всегда хотел его копировать.

Что касается Месси, его игра волшебна и естественна. Это в его ДНК, он делает всё, не прилагая усилий. То, к чему многим приходится стремиться, Лео делает естественным образом. Именно это делает тебя уникальным.

Недавно Игуаин поделился мнением о нападающем «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесе.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 03:03
Понятно. ведь сам то деревянный
David Young
David Young
сегодня в 02:51
"Сильное заявление." Имеет место быть, как и другие субъективные мнения о футболе.
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