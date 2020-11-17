Игуаин не включил Месси и Роналду в топ-3 нападающих на данный момент

Нападающий «Интер Майами» в интервью ESPN назвал тройку лучших форвардов на данный момент, не включив в неё своих бывших партнёров и .

Для меня на данный момент лучшими являются Левандовски, Холанд и Бензема. Карим уже 12 лет как входит в элиту. Левандовски забивает и побеждает везде, где играет. Холанд — многообещающий игрок с большим будущим. Он удивил меня. Это прекрасный нападающий.

В историю уже вошли такие игроки, как Суарес, Левандовски, Кавани, Бензема, Давид Вилья, Ибрагимович и самый лучший и недосягаемый — Роналдо. Я всегда хотел быть как он. Всегда хотел его копировать.

Что касается Месси, его игра волшебна и естественна. Это в его ДНК, он делает всё, не прилагая усилий. То, к чему многим приходится стремиться, Лео делает естественным образом. Именно это делает тебя уникальным.