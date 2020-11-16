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Бегович: «Кепа может доказать всем, что они ошибались»

сегодня, 19:49

Бывший голкипер «Челси» Асмир Бегович, ныне защищающий цвета «Борнмута», заявил, что не нужно ставить крест на карьере Кепы Аррисабалаги, который потерял место в воротах лондонского клуба.

Не думаю, что у «Челси» всё пошло по плану. Такие ситуации никогда не бывают простыми. Если вы потратите большую сумму на трансфер, это не значит, что трансфер будет удачным. Есть много факторов, которые влияют на это.

Менди пришел и начал играть очень хорошо. Я думаю, он действительно укрепил вратарскую позицию в «Челси». Он произвёл на меня впечатление, мне нравится наблюдать за его игрой.

Может ли Кепа доказать всем, что они ошибались, поставив на нём крест? Возможно. Я думаю, что Кепа — действительно хороший голкипер. Он отлично выступал в Испании [до своего перехода в «Челси»]. Очевидно, что этот переход сказался на его игровой форме.

У него действительно хорошие качества, я уверен, что он добьется огромного успеха, будь то в «Челси» или в другом месте.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:51
О таких вещах лучше в прошедшем времени говорить, а загадывать дело неблагодарное.
протон1
протон1
сегодня в 20:12
может и докажет. а может и нет!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:01
Может Челси не его команда!
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 19:55
Может и сможет доказать.
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