Шевченко: «В сборной Украины новые заражённые, но мы уже привыкли»

Главный тренер сборной Украины накануне матча против Швейцарии в рамках Лиги Наций высказался о новых случаях заражения коронавирусом в своей команде. После потерь в лице Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука сборная Украины также лишилась Дмитрия Ризныка, и .

Думаю, мы уже привыкли к этой ситуации. Опять положительные результаты. Сейчас ещё сдали тесты, утром будем знать результаты. Команда готовится. В любом случае матч состоится. Мы готовимся, посмотрим, сколько игроков будет.

Общался с Ротанем (Прим. — главный тренер молодёжной сборной Украины) на тему довызванных. Нам нужно обязательно закрыть ключевые позиции. Но это было ещё до сегодняшних новостей о новых случаях заражения. Если бы новости пришли чуть раньше, мы бы, наверное, довызвали из молодёжной сборной больше игроков.

Мы уже относимся к этой ситуации так, куда она двигается. Строить планы нет смысла. У нас есть костяк игроков, на которых рассчитываем. Будем надеяться, что никто из них не будет выпадать.

Когда узнаем результаты тестов – будем строить состав на игру. План на матч есть. Чётко понимаем, что должны сделать. Всё зависит от исполнителей, которые будут играть.