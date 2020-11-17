ГлавнаяНовости

Шевченко: «В сборной Украины новые заражённые, но мы уже привыкли»

сегодня, 02:08
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина22:45 Не начался

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча против Швейцарии в рамках Лиги Наций высказался о новых случаях заражения коронавирусом в своей команде. После потерь в лице Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука сборная Украины также лишилась Дмитрия Ризныка, Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко.

Думаю, мы уже привыкли к этой ситуации. Опять положительные результаты. Сейчас ещё сдали тесты, утром будем знать результаты. Команда готовится. В любом случае матч состоится. Мы готовимся, посмотрим, сколько игроков будет.

Общался с Ротанем (Прим. — главный тренер молодёжной сборной Украины) на тему довызванных. Нам нужно обязательно закрыть ключевые позиции. Но это было ещё до сегодняшних новостей о новых случаях заражения. Если бы новости пришли чуть раньше, мы бы, наверное, довызвали из молодёжной сборной больше игроков.

Мы уже относимся к этой ситуации так, куда она двигается. Строить планы нет смысла. У нас есть костяк игроков, на которых рассчитываем. Будем надеяться, что никто из них не будет выпадать.

Когда узнаем результаты тестов – будем строить состав на игру. План на матч есть. Чётко понимаем, что должны сделать. Всё зависит от исполнителей, которые будут играть.

Все новости
Игуаин не включил Месси и Роналду в топ-3 нападающих на данный момент
Сегодня, 02:43 Комментарии0
Дешам: «Надеюсь, что к январю Жиру будет чаще выходить на поле»
Сегодня, 00:13 Комментарии3
Бегович: «Кепа может доказать всем, что они ошибались»
Вчера, 19:49 Комментарии5
Лено: «Нойер — лучший вратарь за последние 40 лет»
Вчера, 17:30 Комментарии32
Тадич: «Надеемся, что сможем обыграть Россию»
Вчера, 12:18 Комментарии9
Чеферин: «О создании европейской Премьер-Лиги не может быть и речи»
Вчера, 11:01 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:16
Новости о заражениях участились значительно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100