Лено: «Нойер — лучший вратарь за последние 40 лет»

Вратарь «Арсенала» заявил, что его устраивает роль запасного голкипера сборной Германии. Лено считает, что первым номером Бундестим заслуженно является .

Конечно, это непросто [быть в запасе]. Но я очень хорошо знаю, с кем мне приходится конкурировать. Впереди меня в сборной находится лучший вратарь в мире. Я думаю, что Мануэль — лучший голкипер за последние 30-40 лет.