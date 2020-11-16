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Лено: «Нойер — лучший вратарь за последние 40 лет»

сегодня, 17:30

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено заявил, что его устраивает роль запасного голкипера сборной Германии. Лено считает, что первым номером Бундестим заслуженно является Мануэль Нойер.

Конечно, это непросто [быть в запасе]. Но я очень хорошо знаю, с кем мне приходится конкурировать. Впереди меня в сборной находится лучший вратарь в мире. Я думаю, что Мануэль — лучший голкипер за последние 30-40 лет.

Напомним, что Нойер был признан лучшим вратарём сезона-2019/2020 по версии УЕФА.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:13
Значит ты не видел игры Оливера Кана на ЧМ-2002 и Джи-Джи Буффона на ЧМ-2006!
Agamaga
Agamaga
сегодня в 19:05
Если только в самой Баварии за последние 30-40 лет.
Для меня Нойер не лучше Касильяса, Буффона, Ван Дер Сара.
Zak11
Zak11 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:03
Это мнение немца. И этим думаю всё сказано.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 18:55
Бред Лено...хотя ....
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:47
Кони знают, что лучший Игорь - золотая нога, взгляд - базука...
Брулин
Брулин
сегодня в 18:37
Нойер вратарь высочайшего уровня это факт,но за последние 30-40 лет были вратари и по лучше.Нойера можно сказать одним из лучших 10-х
Faustello
Faustello
сегодня в 18:27
Галя:
- дура ты Лена, Дзюба лучший!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:23
Максименко на следующие 30-40 лет будет лучшим
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:57
Я бы тоже
hoper
hoper ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 17:54, ред.
Правильнее наверное один из лучших.А уж за сорок лет так тем более.У нас в СССР Дасаев в Спартаке и Чанов из Киева были ну вот прямо точно не хуже
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:51
Это довольно спорно)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:43
Это субъективное мнение, думаю, что многие не согласятся. За 40 последних лет было много классных вратарей. Буффон, Дзофф, Дасаев, Касильяс......и многие другие, так что категорично заявлять конечно можно, но надо понимать , что у каждого субъекта будут свои симпатии. Нойер - классный вратарь , тут спорить никто не будет. А вот на счет лучший , тут мнения могут и разойтись, что вполне нормально.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:33
В Баварии не может быть иначе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:32
Я бы поспорил...
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