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Отец Кварацхелии рассказал, что Хвича заплакал после прощания с Сёминым

17 ноября 2020, 09:29

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, рассказал о прощании сына с экс-тренером «Локомотива» Юрием Сёминым.

Конечно, я переживал, когда ему в «Локомотиве» говорили: «Оставайся на год просмотра». А после этого был рад, что сын оказался в «Рубине», где ему дают играть в футбол.

Общался ли с Сёминым? Нет, моё общение с российским футболом – через агента сына Мамуку. Но от Хвичи узнал, как он прощался с Сёминым, что у тренера выступили слёзы. «Пап, я увидел его слёзы и сам заплакал», – рассказывал мне Хвича после того как прощался с клубом.

Что касается выбора «Локомотива», то мы общались с Мамукой, видели возможность, что Хвича проявил себя в «Локомотиве». Тем более что тренировал Сёмин, которого я видел в «Габале», и знал, что он легенда российского футбола, здорово работает с молодыми игроками. Не буду говорить, какие ещё команды нас звали, но мы выбрали «Локо».

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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс
17 ноября в 10:59
Зачем Локомотиву какой-то Хвича за 1 млн и зарплатой игрока глубокого запаса, который проявлял себя и полностью вписывался в команду и при этом ему 19 лет (он и через 5 лет будет молодым), когда есть великолепный Камано за 6 млн - просто шикарный игрок. Кикнадзе знает толк!
Повелитель Пупсиков
Повелитель Пупсиков
17 ноября в 10:47
То что футболисты плаксы мы знаем!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 ноября в 10:10
Семин плакал от расставания с молодой гениальностью, Хвичи от расставания с душевным тренером, а Мамука рационально выбирал из контракта по схеме "1+3" и "5". Кадровое фиаско руководства "Локомотива".
cska1948
cska1948
17 ноября в 09:50
Горечь Хвичи при расставании с Сёминым вполне понятна. Но он попал к Слуцкому, который тоже умеет работать с молодыми талантами!
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 09:48
на тот момент это было верно))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 09:32
Много отца Хвичи...
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