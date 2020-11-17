ГлавнаяНовости

Галактионов: «Особых предпочтений по соперникам на Евро нет»

17 ноября 2020, 13:37

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о выходе команды в финальный этап Евро U-21.

Наш отборочный турнир разделился на отрезок до коронавируса и после него. Мы прошлый год закончили на первом месте в группе и шли с отрывом от соперников, что было приятно. Дальше случилась вся эта ситуация с большим перерывом, самое сложное для нас то, что мы не провели ни одной тренировки.

С кем хотелось бы сыграть на Евро? С кем бы ни пришлось, там всех придется тщательно изучать и готовиться, особых предпочтений нет.

Все новости
Наумов: «Все последние результаты „Локо“ в РПЛ вызывают тревогу»
Сегодня, 06:52 Комментарии5
Самедов: «Шансы „Динамо“ и „Спартака“ равны. Думаю, обе команды забьют»
Сегодня, 06:25 Комментарии4
Хомуха: «Матч с „Сочи“ — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА»
Сегодня, 03:24 Комментарии11
Кавазашвили: «Заболотный немного дубоватый и совсем не эффективен»
Сегодня, 02:22 Комментарии7
Кокорин: «Если бы „Рома“ предложила 1 млн евро, я бы поехал»
Сегодня, 01:40 Комментарии7
Кечинов: «Сейчас Черчесов — идеальный вариант для сборной России»
Сегодня, 01:20 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 13:52
хороших вам игр и удачного жребия))
КЭТиК
КЭТиК
17 ноября в 13:46
Для нас все будут сильными.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100