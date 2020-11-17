Галактионов: «Особых предпочтений по соперникам на Евро нет»

Старший тренер молодежной сборной России рассказал о выходе команды в финальный этап Евро U-21.

Наш отборочный турнир разделился на отрезок до коронавируса и после него. Мы прошлый год закончили на первом месте в группе и шли с отрывом от соперников, что было приятно. Дальше случилась вся эта ситуация с большим перерывом, самое сложное для нас то, что мы не провели ни одной тренировки.

С кем хотелось бы сыграть на Евро? С кем бы ни пришлось, там всех придется тщательно изучать и готовиться, особых предпочтений нет.