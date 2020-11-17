Аджоев рассказал о бюджете «Арсенала» на следующий год

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о бюджете тульского клуба на будущий год.
Бюджет клуба на следующий год? Останется примерно на том же уровне. У нас в этом плане все стабильно. За это нужно поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. Это касается и футбола, и других видов спорта.
Как раз 18 ноября будем открывать еще одно футбольное поле с подогревом и трибунами на полторы тысячи мест. Прежде всего оно будет предназначено для нашей академии, для детей. Комиссия РФС, которая принимала этот объект, была в шоке в хорошем смысле этого слова. В России мало где есть такие условия у академий футбольных клубов. Рядом с этой ареной уложено еще одно тренировочное поле размером 60 на 40 метров. Все это находится на территории стадиона.
Ранее Аджоев прокомментировал назначение Дмитрия Парфенова на пост главного тренера команды.