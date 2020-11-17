Аджоев рассказал о бюджете «Арсенала» на следующий год

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о бюджете тульского клуба на будущий год.

Бюджет клуба на следующий год? Останется примерно на том же уровне. У нас в этом плане все стабильно. За это нужно поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. Это касается и футбола, и других видов спорта.