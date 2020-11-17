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Аджоев рассказал о бюджете «Арсенала» на следующий год

17 ноября 2020, 09:56

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о бюджете тульского клуба на будущий год.

Бюджет клуба на следующий год? Останется примерно на том же уровне. У нас в этом плане все стабильно. За это нужно поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. Это касается и футбола, и других видов спорта.

Как раз 18 ноября будем открывать еще одно футбольное поле с подогревом и трибунами на полторы тысячи мест. Прежде всего оно будет предназначено для нашей академии, для детей. Комиссия РФС, которая принимала этот объект, была в шоке в хорошем смысле этого слова. В России мало где есть такие условия у академий футбольных клубов. Рядом с этой ареной уложено еще одно тренировочное поле размером 60 на 40 метров. Все это находится на территории стадиона.

Ранее Аджоев прокомментировал назначение Дмитрия Парфенова на пост главного тренера команды.

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Насмешник
Насмешник
17 ноября в 16:31, ред.
Вот в том и прикол, что живете на бюджетные деньги. Бюджет области планируется в рамках календарного года, а играть надо осень-весна. Поэтому многие, кто зависит от бюджетного финансирования, и топят за возврат на систему весна-осень. А еще, если сменится губер и возникнут проблемы.
ДСА
ДСА
17 ноября в 10:13
Деньги в бюджете Тулы есть.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
17 ноября в 10:07
Тяжело приходится регионам, где есть клубы из РПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 09:57
Живут по средствам...
Mangur
Mangur
17 ноября в 09:57
Мэрия Лондона раскрыла свои секреты?
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