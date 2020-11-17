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Аджоев: «„Арсенал“ занимает не своё место в таблице»

17 ноября 2020, 10:20

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о турнирном положении тульской команды. После 14 туров «Арсенал» занимает 12-е место в таблице РПЛ.

Понятно, что результат нас не может радовать. Мы занимаем не своё место в турнирной таблице. Но замечу, что впереди еще вторая половина чемпионата, которую «Арсенал» обязан провести лучше.

Что расстроило? Наверное, больше всего в сегодняшней ситуации расстраивает футбол без зрителей. Это объективно, такие ограничения логичны, тут ничего не поделаешь. Хорошо, что еще на матчах нашего чемпионата заполняется хоть какая-то часть трибун, но вообще игра без болельщиков — довольно грустное зрелище.

Что касается нашей команды, то, к сожалению, столкнулись с большим количеством травм. Это часть игры, от них никто не застрахован, однако это неприятно. Порадовало же больше всего отсутствие равнодушных в команде. Даже в ситуации, когда что-то не получается, мы не можем упрекнуть кого-то в отсутствии желания, старания. Такого нет и по определению не может быть в тульском «Арсенале».

Ранее Аджоев рассказал о бюджете «Арсенала» на следующий год.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
17 ноября в 12:22
А ну отдайте чужое место))
alex074
alex074
17 ноября в 12:20, ред.
    Брулин
    Брулин
    17 ноября в 11:27
    Про Аджоева давно все понятно.
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 ноября в 11:16
    посмотрим что будет дальше)))а то ведь можно и в зону вылета попасть)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    17 ноября в 11:15
    И три ближайшие игры навряд ли помогут исправить положение в таблице....
    Локо,Зенит,Динамо...
    nubom
    nubom
    17 ноября в 11:12
    "Не место красит клуб, а клуб место" - поговорка аутсайдеров....
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    17 ноября в 11:05
    В турнирном положении Арсенала во многом виноват сам Аджоев - решение по тренеру можно было принимать ещё по окончании прошлого сезона, тем более Парфенов тогда уже освободился.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 ноября в 11:03
    На какое место наиграли , то и занимаете.
    berda2003
    berda2003
    17 ноября в 11:02
    ну, прямо, золотые ребята, которые занимают не своё место... почему не уточнил какое место в фнл должны занимать?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 ноября в 10:22
    Ваше место номер 2
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