Аджоев: «„Арсенал“ занимает не своё место в таблице»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о турнирном положении тульской команды. После 14 туров «Арсенал» занимает 12-е место в таблице РПЛ .

Понятно, что результат нас не может радовать. Мы занимаем не своё место в турнирной таблице. Но замечу, что впереди еще вторая половина чемпионата, которую «Арсенал» обязан провести лучше.

Что расстроило? Наверное, больше всего в сегодняшней ситуации расстраивает футбол без зрителей. Это объективно, такие ограничения логичны, тут ничего не поделаешь. Хорошо, что еще на матчах нашего чемпионата заполняется хоть какая-то часть трибун, но вообще игра без болельщиков — довольно грустное зрелище.

Что касается нашей команды, то, к сожалению, столкнулись с большим количеством травм. Это часть игры, от них никто не застрахован, однако это неприятно. Порадовало же больше всего отсутствие равнодушных в команде. Даже в ситуации, когда что-то не получается, мы не можем упрекнуть кого-то в отсутствии желания, старания. Такого нет и по определению не может быть в тульском «Арсенале».