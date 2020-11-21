Гвардиола: «Слова Моуриньо о Стерлинге? Может быть, Жозе — врач»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Тоттенхэмом» в 9-м туре АПЛ прокомментировал слова наставника «шпор» Жозе Моуриньо о Рахиме Стерлинге.
Форвард «горожан» покинул расположение сборной Англии в понедельник из-за травмы, но уже в пятницу тренировался со своими одноклубниками. Моуриньо предположил, что «Сити» надавил на штаб национальной команды, чтобы Стерлинга отпустили в клуб, и тот смог готовиться к матчу с «Тоттенхэмом».
Моуриньо стоит пойти и поговорить с врачами сборной Англии и «Манчестер Сити». Разве что Моуриньо сам не является врачом. Может быть, так и есть, я не знаю.
Я больше не собираюсь отвечать на вопросы относительно [слов] Жозе. Я упомянул врачей, потому что он обвинил нас в том, чего мы не делали. В том, что не соответствует действительности. Вот почему он должен пойти к врачам и обсудить это всё с ними.
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт ранее отметил, что его подопечные в первую очередь игроки своих клубов, и призвал руководство АПЛ вернуть правило 5 замен.
Не удивительно, что Гвардиола привнес в Сити свои каталонские штучки.
Не удивительно, что Гвардиола привнес в Сити свои каталонские штучки.