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Гвардиола: «Слова Моуриньо о Стерлинге? Может быть, Жозе — врач»

сегодня, 06:14
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити20:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Тоттенхэмом» в 9-м туре АПЛ прокомментировал слова наставника «шпор» Жозе Моуриньо о Рахиме Стерлинге.

Форвард «горожан» покинул расположение сборной Англии в понедельник из-за травмы, но уже в пятницу тренировался со своими одноклубниками. Моуриньо предположил, что «Сити» надавил на штаб национальной команды, чтобы Стерлинга отпустили в клуб, и тот смог готовиться к матчу с «Тоттенхэмом».

Моуриньо стоит пойти и поговорить с врачами сборной Англии и «Манчестер Сити». Разве что Моуриньо сам не является врачом. Может быть, так и есть, я не знаю.

Я больше не собираюсь отвечать на вопросы относительно [слов] Жозе. Я упомянул врачей, потому что он обвинил нас в том, чего мы не делали. В том, что не соответствует действительности. Вот почему он должен пойти к врачам и обсудить это всё с ними.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт ранее отметил, что его подопечные в первую очередь игроки своих клубов, и призвал руководство АПЛ вернуть правило 5 замен.

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Все комментарии
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный
сегодня в 07:18
Если лысый оправдывается, значит виноват.
Не удивительно, что Гвардиола привнес в Сити свои каталонские штучки.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:51
Интересный матч будет
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 06:45
В случае с Жозе "врач" это очевидно производное от слова врать..
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:30
Жозе не только врач.)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:27
Жозе многостаночник))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:15
Жозе в любой сфере специалист
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