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Тухель: «Во втором тайме ПСЖ совсем бросил играть. Это не нормально»

сегодня, 03:44
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Монако» (2:3) в матче 11-го тура Лиги 1.

Мы контролировали игру в первом тайме, забив два гола и ещё два [которые отменили]. Думаю, третий был забит по правилам.

Во втором тайме нам не хватало той же концентрации, мы играли недостаточно серьёзно, не так хорошо обращались с мячом и не показывали ту же надёжность в обороне.

Вот почему мы несём полную ответственность за результат. Возможно, всё было слишком просто, и у игроков создалось впечатление, что счёт уже 3:0 или 4:0, тогда как он был всего лишь 2:0.

Мы должны принять критику, потому что мы совершенно бросили играть в футбол. Поражение всегда возможно, но проиграть такой матч — это очень странно.

В начале второго тайма мы абсолютно бросили играть. Стало невозможно побеждать в единоборствах, мы вечно не успевали. Это не нормально.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:08
Зазнайство и надменность по отношению к соперникам сделало из обороны ПСЖ настоящий проходной двор.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:33
Главное Лейпциг обыграть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 03:50
Ещё парочка таких "странных" игр и Томасу придется искать работу.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:49
Для того и тренер который должен вовремя подсказать как играть.
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