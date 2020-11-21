Тухель: «Во втором тайме ПСЖ совсем бросил играть. Это не нормально»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» прокомментировал поражение от «Монако» (2:3) в матче 11-го тура Лиги 1.

Мы контролировали игру в первом тайме, забив два гола и ещё два [которые отменили]. Думаю, третий был забит по правилам.

Во втором тайме нам не хватало той же концентрации, мы играли недостаточно серьёзно, не так хорошо обращались с мячом и не показывали ту же надёжность в обороне.

Вот почему мы несём полную ответственность за результат. Возможно, всё было слишком просто, и у игроков создалось впечатление, что счёт уже 3:0 или 4:0, тогда как он был всего лишь 2:0.

Мы должны принять критику, потому что мы совершенно бросили играть в футбол. Поражение всегда возможно, но проиграть такой матч — это очень странно.

В начале второго тайма мы абсолютно бросили играть. Стало невозможно побеждать в единоборствах, мы вечно не успевали. Это не нормально.