Бьелса: «Тактически „Арсенал“ показывает то, чего я не видел нигде»

Главный тренер «Лидса» в преддверии матча с «Арсеналом» в 9-м туре АПЛ поделился мнением о команде соперника.

«Арсенал» — одна из лучших команд лиги, с иерархическим подбором игроков в каждой линии.

У них есть тренер [Микель Артета], который предлагает стиль, отличающий команду от других. Тренер, который хочет, чтобы игра его команды соответствовала его идее.

Если внимательно посмотреть на игру «Арсенала», то с тактической точки зрения они показывают вещи, которые я не видел ни у одной другой команды.