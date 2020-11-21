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Бьелса: «Тактически „Арсенал“ показывает то, чего я не видел нигде»

сегодня, 04:29
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса в преддверии матча с «Арсеналом» в 9-м туре АПЛ поделился мнением о команде соперника.

«Арсенал» — одна из лучших команд лиги, с иерархическим подбором игроков в каждой линии.

У них есть тренер [Микель Артета], который предлагает стиль, отличающий команду от других. Тренер, который хочет, чтобы игра его команды соответствовала его идее.

Если внимательно посмотреть на игру «Арсенала», то с тактической точки зрения они показывают вещи, которые я не видел ни у одной другой команды.

В прошлом туре чемпионата Англии обе команды потерпели разгромные поражения. «Арсенал» уступил «Астон Вилле» (0:3), а «Лидс» — «Кристал Пэлас» (1:4),

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:40
На выезде не самая грозная команда
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:51
Хочется чтоб Арсенал возродился по новому
Mangur
Mangur
сегодня в 05:18
Со времен лидерства Аршавина Арсенал кажется нулевым.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:00
Они показывают не совсем тот футбол.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 04:59
"Иерархический подбор игроков" - это Марсело так загнул или просто трудности перевода?
ОПС
ОПС
сегодня в 04:39, ред.
Да, уж проигрыши это всегда плохо. А идеи должны помогать выиграть.
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