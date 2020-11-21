Бьелса: «Тактически „Арсенал“ показывает то, чего я не видел нигде»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса в преддверии матча с «Арсеналом» в 9-м туре АПЛ поделился мнением о команде соперника.
«Арсенал» — одна из лучших команд лиги, с иерархическим подбором игроков в каждой линии.
У них есть тренер [Микель Артета], который предлагает стиль, отличающий команду от других. Тренер, который хочет, чтобы игра его команды соответствовала его идее.
Если внимательно посмотреть на игру «Арсенала», то с тактической точки зрения они показывают вещи, которые я не видел ни у одной другой команды.
В прошлом туре чемпионата Англии обе команды потерпели разгромные поражения. «Арсенал» уступил «Астон Вилле» (0:3), а «Лидс» — «Кристал Пэлас» (1:4),