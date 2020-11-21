Гвардиола: «Моуриньо отлично справляется с работой в „Тоттенхэме“»

Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии матча с «Тоттенхэмом» Жозе Моуриньо в 9-м туре АПЛ высказал мнение о сопернике.

Моуриньо отлично справляется, как и всегда во всех клубах. Цифры говорят сами за себя. Они потеряли очки с «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом» на последних минутах. Представьте, сколько бы у них было очков в противном случае.

Они претенденты [на титул]. Эта команда всегда обладала качеством. Они на протяжении 4-5 лет выходили в Лигу чемпионов и дошли до финала. «Тоттенхэм» был классной командой с момента прихода Почеттино. У них фантастический состав.