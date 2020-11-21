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Гвардиола: «Моуриньо отлично справляется с работой в „Тоттенхэме“»

сегодня, 03:15
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити20:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Тоттенхэмом» Жозе Моуриньо в 9-м туре АПЛ высказал мнение о сопернике.

Моуриньо отлично справляется, как и всегда во всех клубах. Цифры говорят сами за себя. Они потеряли очки с «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом» на последних минутах. Представьте, сколько бы у них было очков в противном случае.

Они претенденты [на титул]. Эта команда всегда обладала качеством. Они на протяжении 4-5 лет выходили в Лигу чемпионов и дошли до финала. «Тоттенхэм» был классной командой с момента прихода Почеттино. У них фантастический состав.

В предыдущем туре «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» (1:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 08:57
ждём ответку от Жозэ.когда он разуется,что бы и на ноге загнуть пальцы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:39
Почеттино справлялся получше.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:59
Отлично не отлично но справляется
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