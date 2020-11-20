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Озил: «Мы должны добротой обезоружить исламофобию и антиисламизм»

вчера, 14:14

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в своем твиттере поднял вопрос о росте антиисламских настроений в Европе и мире.

К сожалению, исламофобия и антиисламизм растут в Европе и в других частях мира, и средства массовой информации играют в этом большую роль.

Мой персональный ответ на это: мы должны реагировать на исламофобию и антиисламизм таким образом, чтобы не усиливать их, а скорее разоружать и заставлять замолчать с добротой.

Год назад Месут упрекнул общественность и власти за то, что замалчиваются проблемы уйгуров в Китае.

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Dudikoff
Dudikoff ответ Casey Ryback (раскрыть)
сегодня в 03:32
Здоров, Стив) Что-то ты поправился)
shlifen
shlifen
сегодня в 02:40, ред.
Надеюсь Озил искренне надеется погасить напряжённость между общинами в Европе, а не в очередной раз устроить пиар вокруг темы страданий мусульман в Европе (видимо раз поток переселенцев односторонний - страдают не катастрофически)...
Ни в коей мере не пытаюсь разжигать религиозные страсти, просто задаюсь вопросом: "А почему собственно ??" Или может быть это началось как ответная реакция европейцев на недавние "мирные действия" религиозных фанатиков?? Если я правильно понимаю "..." (помоему это варварство и я и сам не рад вспоминать пободные акты) - это акт добра и миролюбия, после которого в Европе "полыхнуло" уже в сторону мусульманской общины... Я прекрасно понимаю что теперь страдают от шовинизма ни в чём не повинные мусульмане, но всё таки не стоит забывать и о том, с чего эта напряжённость снова началась... Как всегда из-за действий не многочисленных фанатиков страдают обычные люди... =((
Casey Ryback
Casey Ryback ответ Dudikoff (раскрыть)
сегодня в 00:52
Привет, Майкл...
наблюдатель_13
наблюдатель_13
вчера в 21:31
    mphuZ
    mphuZ ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 20:22
      Dudikoff
      Dudikoff
      вчера в 19:31
      А что, так можно было?)
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
      вчера в 17:31
      Все непонятки из-за таких турок.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 16:12
      Никогда они не будут довольны тобой, пока ты не оставишь свою Религию!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 14:48
      Доброта не поможет,нужны карательные меры!
      112910415
      112910415
      вчера в 14:26
      про доброту удачно сказал
      shlomo
      shlomo
      вчера в 14:17
      Да уж, ударили по щеке, а ты им вторую подставишь....
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