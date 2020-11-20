Озил: «Мы должны добротой обезоружить исламофобию и антиисламизм»

Полузащитник «Арсенала» в своем твиттере поднял вопрос о росте антиисламских настроений в Европе и мире.

К сожалению, исламофобия и антиисламизм растут в Европе и в других частях мира, и средства массовой информации играют в этом большую роль.

Мой персональный ответ на это: мы должны реагировать на исламофобию и антиисламизм таким образом, чтобы не усиливать их, а скорее разоружать и заставлять замолчать с добротой.