Озил: «Мы должны добротой обезоружить исламофобию и антиисламизм»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в своем твиттере поднял вопрос о росте антиисламских настроений в Европе и мире.
К сожалению, исламофобия и антиисламизм растут в Европе и в других частях мира, и средства массовой информации играют в этом большую роль.
Мой персональный ответ на это: мы должны реагировать на исламофобию и антиисламизм таким образом, чтобы не усиливать их, а скорее разоружать и заставлять замолчать с добротой.
Год назад Месут упрекнул общественность и власти за то, что замалчиваются проблемы уйгуров в Китае.
Ни в коей мере не пытаюсь разжигать религиозные страсти, просто задаюсь вопросом: "А почему собственно ??" Или может быть это началось как ответная реакция европейцев на недавние "мирные действия" религиозных фанатиков?? Если я правильно понимаю "..." (помоему это варварство и я и сам не рад вспоминать пободные акты) - это акт добра и миролюбия, после которого в Европе "полыхнуло" уже в сторону мусульманской общины... Я прекрасно понимаю что теперь страдают от шовинизма ни в чём не повинные мусульмане, но всё таки не стоит забывать и о том, с чего эта напряжённость снова началась... Как всегда из-за действий не многочисленных фанатиков страдают обычные люди... =((
Ни в коей мере не пытаюсь разжигать религиозные страсти, просто задаюсь вопросом: "А почему собственно ??" Или может быть это началось как ответная реакция европейцев на недавние "мирные действия" религиозных фанатиков?? Если я правильно понимаю "..." (помоему это варварство и я и сам не рад вспоминать пободные акты) - это акт добра и миролюбия, после которого в Европе "полыхнуло" уже в сторону мусульманской общины... Я прекрасно понимаю что теперь страдают от шовинизма ни в чём не повинные мусульмане, но всё таки не стоит забывать и о том, с чего эта напряжённость снова началась... Как всегда из-за действий не многочисленных фанатиков страдают обычные люди... =((