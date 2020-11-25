Ибрагимович: «Не собираюсь заканчивать карьеру при пустых трибунах»

Нападающий «Милана» прокомментировал свой 12-й титул лучшего игрока Швеции по итогам года.

Все возможно, пока ты хочешь и веришь в это. Обычно говорят, что 12-й игрок — это болельщики. А я получил 12-й титул, значит, это будет награда для болельщиков. Жаль, что их не пускают на стадионы, без них очень пусто. Я надеюсь, что все в скором времени вернется в норму.

Не собираюсь заканчивать карьеру при пустых трибунах. Мне 39 лет, и я выиграл титул. Постараюсь повторить это и в 50 лет.