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Ибрагимович: «Не собираюсь заканчивать карьеру при пустых трибунах»

сегодня, 13:04

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свой 12-й титул лучшего игрока Швеции по итогам года.

Все возможно, пока ты хочешь и веришь в это. Обычно говорят, что 12-й игрок — это болельщики. А я получил 12-й титул, значит, это будет награда для болельщиков. Жаль, что их не пускают на стадионы, без них очень пусто. Я надеюсь, что все в скором времени вернется в норму.

Не собираюсь заканчивать карьеру при пустых трибунах. Мне 39 лет, и я выиграл титул. Постараюсь повторить это и в 50 лет.

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alex074
alex074
сегодня в 13:55
Ну про 50 палочку то перегнул, уж очень сильно поверил в себя.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:38
Пока коронавирус не закончится, не уйдет!
Faustello
Faustello
сегодня в 13:24
Ибра, ждём в Краснодаре!)))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:23
Красавец!!!!...ну значит еще годика три придется поиграть, чтобы трибуны заполнились...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:10
Прилично ему еще играть придется...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 13:06
Приезжай к нам))
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