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Бруну Фернандеш рассказал, почему дал пробить пенальти Рэшфорду

сегодня, 10:47
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему дал пробить пенальти Маркосу Рэшфорду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехира» (4:1).

Португалец, который является штатным пенальтистом «красных дьяволов», записал на свой счёт дубль, однако мог оформить хет-трик. Вместо этого Фернандеш позволил пробить одиннадцатиметровый Рэшфорду.

Конечно, каждый игрок хочет оформить хет-трик, но после игры в АПЛ я пообещал Рэшфорду, что он пробьет следующий пенальти. Кроме того, он один из лучших бомбардиров в Лиге чемпионов, поэтому для него важно обрести уверенность в себе. Неважно, кто выполняет пенальти, пока команда забивает.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:02
Вполне благородно поступил.
А вот Дзюба не дал бы ни за что!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:51
Достойный поступок для современного футбола....респект
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:50
Поделился по братски.
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