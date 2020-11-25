Бруну Фернандеш рассказал, почему дал пробить пенальти Рэшфорду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему дал пробить пенальти в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехира» (4:1).

Португалец, который является штатным пенальтистом «красных дьяволов», записал на свой счёт дубль, однако мог оформить хет-трик. Вместо этого Фернандеш позволил пробить одиннадцатиметровый Рэшфорду.