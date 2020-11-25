Бруну Фернандеш рассказал, почему дал пробить пенальти Рэшфорду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему дал пробить пенальти Маркосу Рэшфорду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехира» (4:1).
Португалец, который является штатным пенальтистом «красных дьяволов», записал на свой счёт дубль, однако мог оформить хет-трик. Вместо этого Фернандеш позволил пробить одиннадцатиметровый Рэшфорду.
Конечно, каждый игрок хочет оформить хет-трик, но после игры в АПЛ я пообещал Рэшфорду, что он пробьет следующий пенальти. Кроме того, он один из лучших бомбардиров в Лиге чемпионов, поэтому для него важно обрести уверенность в себе. Неважно, кто выполняет пенальти, пока команда забивает.
А вот Дзюба не дал бы ни за что!!!
А вот Дзюба не дал бы ни за что!!!