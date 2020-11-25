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Лэмпард: «Жиру будет получать игровое время и выходить в старте»

сегодня, 08:33
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард готов гарантировать игровое время нападающему Оливье Жиру, который раздумывает над уходом из лондонского клуба в январе. Гол француза принёс «Челси» победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ренна» (2:1), позволив «синим» досрочно выйти в плей-офф.

Жиру великолепен. И не только потому, что с его выходом мы добавили в мощи и сумели сковать соперника. Передо мной стоит приятная проблема с выбором, поскольку Тэмми играет превосходно, а Оливье всегда готов прийти на помощь команде и после возобновления сезона находится в отменной форме. Я рад, что у меня есть эта головная боль.

Нам предстоит предельно насыщенный отрезок сезона, поэтому Оливье обязательно будет получать игровое время и будет выходить в старте. Празднование забитого гола получилось невероятно теплым, и это не из-за того, что он стал победным. Это отражение роли Оливье в команде, для которого это в порядке вещей. Это демонстрирует, насколько он важен для нас.

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Все комментарии
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 10:00
20 минут это предел для жиру в челси, валить ему надо оттуда.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:58
В Лиге Чемпионов в ближайших двух играх точно можно выпускать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:58
Если в форме, почему бы и нет?
shlomo
shlomo
сегодня в 08:41
Ну правильно...тренер принимает решение
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