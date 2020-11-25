Шапаренко: «„Барселона“ с Месси не так хорошо обороняется, как без него»

Полузащитник киевского «Динамо» поделился мнением о важности нападающего для «Барселоны». Вчера «Динамо» крупно уступило каталонскому клубу (0:4), однако звёздный аргентинец не принимал участие в матче, Лионелю был предоставлен отдых.

Как по мне, когда Месси на поле, то на других футболистов оказывается давление и они всегда стараются найти пасом именно его, даже если партнер находится в более выгодной позиции. Поэтому, возможно, у нас вновь были бы шансы зацепиться за результат, ведь «Барселона» с Месси в составе, в том числе не так хорошо обороняется, как без него.