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Шапаренко: «„Барселона“ с Месси не так хорошо обороняется, как без него»

сегодня, 08:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко поделился мнением о важности нападающего Лионеля Месси для «Барселоны». Вчера «Динамо» крупно уступило каталонскому клубу (0:4), однако звёздный аргентинец не принимал участие в матче, Лионелю был предоставлен отдых.

Как по мне, когда Месси на поле, то на других футболистов оказывается давление и они всегда стараются найти пасом именно его, даже если партнер находится в более выгодной позиции. Поэтому, возможно, у нас вновь были бы шансы зацепиться за результат, ведь «Барселона» с Месси в составе, в том числе не так хорошо обороняется, как без него.

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Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:34
    Israel Kazakhstan
    Israel Kazakhstan
    сегодня в 09:33
    Барселона с Пике, Ленгле, Бускетсом не так хорошо обороняется, как без них
    Killofwrath
    Killofwrath ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 09:14
    без Месси зачастую Барса не может забить и выиграть, выходит Лео и делает результат, как пример из последних - матч с Бетисом
    Конкурс бот
    Конкурс бот
    сегодня в 09:00
    rubinovyi2, DarthNeBuL больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 71. Поздравляем! Лига чемпионов 2020/2021
    амурец
    амурец
    сегодня в 08:51
    именно так, без Месси у Барселона играет лучше
    karnager
    karnager
    сегодня в 08:51
    Барселона вообще все делает лучше без Месси. Аргентинец перебродил в клубе уже, он уже как испорченный сок. Вроде и пьёшь, но пьёшь уже и бодунит
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