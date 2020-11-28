ГлавнаяНовости

«Тамбов»: «Губернатор обещал футболистам погасить долги до 20 августа»

сегодня, 16:38

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о встрече губернатора области с футболистами клуба по поводу выплат задолженностей по зарплатам.

Это было в июле перед матчем последнего тура прошлого сезона, мы в Москве играли с ЦСКА. С турнирной точки зрения эта игра ничего не решала, потому что уже было понятно, что «Тамбов» остается в Премьер-Лиге. Александр Валерьевич поблагодарил игроков за отличный сезон. Все-таки для «Тамбова» это был первый сезон в РПЛ, клуб сохранил прописку в Премьер-Лиге. И не просто сохранил, а заслуженно добился в упорной борьбе. Мы дважды обыграли «Спартак», дважды обыграли «Ростов», ни в одном матче не выглядели «мальчиками для битья», в каждом матче парни отдавали все силы, нервы, эмоции, играли порой на пределе возможностей. И это наряду с тем, что всем известно, «Тамбов» с точки зрения зарплат и общего бюджета самый скромный клуб в Премьер-Лиге.

Долги, которые накопились на тот момент, губернатор пообещал погасить к 20 августа. В присутствии всех, кто был на этой встрече, пообещал решить, наконец, вопрос с реконструкцией стадиона, чтобы «Тамбов» мог играть в родном городе. Прозвучали также слова и о том, что бюджет клуба будет немного увеличен. Нас, например, иногда упрекают, что мы не снизили игрокам зарплаты на период паузы в чемпионате. Но повторю еще раз, зарплаты футболистов «Тамбова» не идут ни в какое сравнение даже не с лидерами РПЛ, а с середняками. При этом руководство клуба для себя урезало зарплаты и получало 50% в период приостановки чемпионата.

Все новости
Канищев: «Малком — провальный трансфер. Это выброшенные на ветер деньги»
Сегодня, 17:53 Комментарии14
Семак ещё не решил, кто будет капитаном «Зенита» в матче с «Брюгге»
Сегодня, 17:47 Комментарии11
Жирков: «Должны были побеждать, упустили ещё два очка»
Сегодня, 17:08 Комментарии8
Парфёнов: «Я доволен характером команды»
Сегодня, 16:49 Комментарии10
Семак: «Моментов было предостаточно»
Сегодня, 16:30 Комментарии11
Кухарчук: «Исправляем ситуацию и стараемся подниматься по таблице»
Сегодня, 14:41 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 18:15
Губернатор слово дал, слово забрал - ничего нового.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 17:51
В каком году он же не сказал конкретно.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:18
Слово надо уметь держать!!!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:14
Обещать не значит сделать. Обещать можно что угодно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:10
Баба в футболе это смерть футболу.
112910415
112910415
сегодня в 17:09
типовая беда большинства клубов
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:06
та же мысль))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:59
До 20 августа какого года? Он же не сказал, аа надо было спросить. Может 21-го
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:57
Время покажет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:56
Наивняк, верить городским чиновникам...
Брулин
Брулин
сегодня в 16:42, ред.
Обещать это не значит женится( Подождет увидим как оно будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100