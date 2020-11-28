«Тамбов»: «Губернатор обещал футболистам погасить долги до 20 августа»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о встрече губернатора области с футболистами клуба по поводу выплат задолженностей по зарплатам.

Это было в июле перед матчем последнего тура прошлого сезона, мы в Москве играли с ЦСКА . С турнирной точки зрения эта игра ничего не решала, потому что уже было понятно, что «Тамбов» остается в Премьер-Лиге. Александр Валерьевич поблагодарил игроков за отличный сезон. Все-таки для «Тамбова» это был первый сезон в РПЛ , клуб сохранил прописку в Премьер-Лиге. И не просто сохранил, а заслуженно добился в упорной борьбе. Мы дважды обыграли «Спартак», дважды обыграли «Ростов», ни в одном матче не выглядели «мальчиками для битья», в каждом матче парни отдавали все силы, нервы, эмоции, играли порой на пределе возможностей. И это наряду с тем, что всем известно, «Тамбов» с точки зрения зарплат и общего бюджета самый скромный клуб в Премьер-Лиге.