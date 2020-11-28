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Семак: «Моментов было предостаточно»

сегодня, 16:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Арсеналом» (0:0) в 16-м туре РПЛ.

Начали неплохо. Конечно, для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Моментов было предостаточно, но с реализацией было сложней. Пока поле держало, проще было комбинировать, когда поле поехало, было много борьбы — в том числе и с полем.

Старались победить, но, повторюсь, нужно забивать, чтобы выигрывать. Потеряли обидные 2 очка второй выездной матч подряд. Там судейство, здесь сами не забили. Жалко, что теряем очки тогда, когда нам не нужно этого делать.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:07
не было куража и синкопы)))
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 17:01
После первых туров "эксперты" на матч тв Аршавин Быстров Орлов Боярский записали в чемпионы зенит. Мол конкурентов у зенита нету в этом году говорили они. А сейчас все пропали или переобуваться. Но все равно я и до сих пор считаю зенит главным претендентом на чемпионство. Но я обычный рядовой болельщик а "эксперты" не должны делать чемпионом зенит заранее
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ PiterGrad (раскрыть)
сегодня в 17:01
Я думаю, манекен не решает ничего в принципе. В семье его жена держит за los cojones, а так как она "светская львица", денег ей нужно много. Остается ему лишь жалобно блеять после матчей.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:59
Потеряли обидные 2 очка второй выездной матч подряд. Там тренер - физрук, здесь тоже ничего не изменилось.
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 16:57
поле виновато)))))) Я думаю этого тренера когда-нибудь уволят.... но какой след он оставит после себя??? Это клеймо неудачника ему на всю жизнь. Сам виноват, чтоб вовремя уйти и достойно,нужны яйца...а тут каблук целый.
viv
viv
сегодня в 16:49
У Арсенала по разным причинам не играли 10 игроков основы. И не забить не одного гола надо ещё постараться.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:42
Заныл Семак, заныл, не долго ему, а там опять цигане
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:37
Молодцы пушкари выстояли
viv
viv
сегодня в 16:36
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:36
    мешало поле, пришлось идти лесом
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 16:33
    Моменты моментами, а счет на табло
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