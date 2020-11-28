Семак: «Моментов было предостаточно»

Наставник «Зенита» прокомментировал результат матча с «Арсеналом» (0:0) в 16-м туре РПЛ .

Начали неплохо. Конечно, для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Моментов было предостаточно, но с реализацией было сложней. Пока поле держало, проще было комбинировать, когда поле поехало, было много борьбы — в том числе и с полем.

Старались победить, но, повторюсь, нужно забивать, чтобы выигрывать. Потеряли обидные 2 очка второй выездной матч подряд. Там судейство, здесь сами не забили. Жалко, что теряем очки тогда, когда нам не нужно этого делать.