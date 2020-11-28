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Давиташвили: «„Спартак“ — это всегда сильный соперник»

сегодня, 14:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторЗавтра в 19:00 Не начался

Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили прокомментировал предстоящий матч 16-го тура РПЛ со «Спартаком».

Результат матча с «Уралом» нас не устраивает, мы хотим побеждать. В начале встречи мы выглядели хорошо: контролировали мяч, но не смогли забить. Со следующей игры мы должны побеждать, потому что уже тяжелая ситуация — «Ротор» внизу турнирной таблицы. «Спартак» — это всегда сильный соперник. Мы уже играли с ними в Волгограде, знаем, где их слабые места.

Я всегда думаю о своей реализации и после каждой тренировки отрабатываю удары по воротам. Надеюсь, что скоро получится забить.

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Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:57
Ага)...Урал дома не смогли обыграть, а Спартак в Москве собирается обыгрывать...шла бы ты домой Зурико...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:43
Надо доказать, что Ротор сильнее.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:21
так и должно быть))
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