Давиташвили: «„Спартак“ — это всегда сильный соперник»

Полузащитник «Ротора» прокомментировал предстоящий матч 16-го тура РПЛ со «Спартаком».

Результат матча с «Уралом» нас не устраивает, мы хотим побеждать. В начале встречи мы выглядели хорошо: контролировали мяч, но не смогли забить. Со следующей игры мы должны побеждать, потому что уже тяжелая ситуация — «Ротор» внизу турнирной таблицы. «Спартак» — это всегда сильный соперник. Мы уже играли с ними в Волгограде, знаем, где их слабые места.

Я всегда думаю о своей реализации и после каждой тренировки отрабатываю удары по воротам. Надеюсь, что скоро получится забить.