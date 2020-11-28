Умяров: «Спал груз прошлых неудач. Это главное»

Полузащитник «Спартака» подвел итоги первого круга РПЛ .

Третье место — предел? Конечно, нет! Тем более что в последних трех турах мы заработали всего два очка, хотя обязаны были набирать больше. Хорошо еще, что соперники тоже совершают потери, и после последнего тура отрыв остался прежним. Во втором круге рассчитываем выступить как минимум не хуже.

Совсем не получилась игра с «Ростовом». И в Екатеринбурге все сложилось как-то нелогично. В первом тайме не все получалось, но вели в счете. А затем, наоборот, добавили по игре — и пропустили после своей же затяжной атаки. Если хотим бороться за высокие места, допускать такое нельзя.

Спал груз прошлых неудач. Это главное. С самого начала прошлого чемпионата мы отстали от лидеров, часто теряли очки, где не следовало, и никак не могли выправить ситуацию. Это давило. Неплохо начали вторую часть сезона, но потом случилась эта пандемия. После карантина тоже вроде бы хорошо стартовали — и опять допустили осечки.

Мы стали сыграннее. Намного проще добиваться успеха, когда ты четко знаешь, что делать на поле, понимаешь партнеров: кто куда откроется, как отдаст мяч. Все начинает получаться на автоматизме. Конечно, здесь велика заслуга тренерского штаба.