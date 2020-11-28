Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал предстоящий матч «Ростова» и «Динамо» в 16-м туре РПЛ .

«Ростов» будет бороться за призовые места. В клубе есть футболисты очень качественного уровня. Команда перспективная, на них приятно смотреть. Норманн — гвоздь программы этой игры.

В целом будет очень интересный матч. В «Динамо» есть игроки, которые способны как и забить, так и защищать свои ворота. Шунин — первый номер сборной России. В сравнении с Гильерме — это небо и земля. Шунин цементирует оборону и помогает защите.