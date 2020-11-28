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Орлов: «Шунин — первый номер сборной России, не сравнить с Гильерме»

сегодня, 14:08
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:00 Не начался

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал предстоящий матч «Ростова» и «Динамо» в 16-м туре РПЛ.

«Ростов» будет бороться за призовые места. В клубе есть футболисты очень качественного уровня. Команда перспективная, на них приятно смотреть. Норманн — гвоздь программы этой игры.

В целом будет очень интересный матч. В «Динамо» есть игроки, которые способны как и забить, так и защищать свои ворота. Шунин — первый номер сборной России. В сравнении с Гильерме — это небо и земля. Шунин цементирует оборону и помогает защите.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:04
Шунин хорошо берет то, что летит выше колена, рост ему тут в плюс. Но вот когда мяч стелется по земле, тут рост иногда и мешает, не успевает парень складываться. Все же Сафонов и Максименко должны выпереть из сборной стариканов и на долгие годы занять их место. Вот только наш главный почему то тянет с этим делом??? Просто удивительно.
Всем здоровья.
viv
viv
сегодня в 15:01
Зачем вообще берут интервью у Гены?
Альфамен
Альфамен ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:59
Доброго,я не знаю кто ему такое звание присвоил.У нас всех тренеров неудачников называют экспертами,бардак,как и по всей стране в общем.
Альфамен
Альфамен ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:58
По моему мнению за Россию должны играть русские!!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:54
Оба первые . Орлову как болельщику Зенита хочется устроить свару между вратарями.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:45
Ого гена, уже стесняется глаголить про зенит или сам занимается тем чем и дзюба.
stanichnik
stanichnik ответ Альфамен (раскрыть)
сегодня в 14:41
А, если Джанаев осетин, то что, ему тоже не место в Сборной России?
stanichnik
stanichnik ответ Альфамен (раскрыть)
сегодня в 14:38
Доброго Здоровья, Альфамен!
Геннадий Сергеевич всё таки футбольный эксперт, а не риелтор.))
Альфамен
Альфамен
сегодня в 14:30
Шунин такого же уровня,что и Маринато,другое дело,что он русский и при прочих равных,он должен играть за сборную.
Альфамен
Альфамен ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:29
Орлову то это откуда знать???
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:25
Норман пропускает эту игру из-за перебора карточек.
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 14:20
Шунин дно, впрочем Гильерме тоже постоянно привозит, но смешно слышать, что Шунин типа лучше
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 14:13
Джае Орлов тролит нашего Гилю
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:12
Шунин такой же привозчик. Вспомните хотя бы его матч в Тбилиси.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:12
ну хоть не про куру)))))))))))))))))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:09
У нас много хороших вратарей
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