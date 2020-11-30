Жезус: «Иногда я пропускал школу, чтобы посмотреть футбольные матчи»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус поделился мнением об амбициях клуба в Лиге чемпионов.
Правда в том, что для победы в Лиге чемпионов нужно что-то дополнительное. Наша команда становится более зрелой.
Когда я нахожусь в туннеле, ожидая выхода на поле, и слышу гимн Лиги чемпионов, меня переполняют эмоции. Я вспоминаю своё прошлое, когда хотел стать футболистом. Иногда я пропускал школу, чтобы посмотреть какие-нибудь матчи. Надеюсь, моя мама не увидит это интервью!
В декабре прошлого года Жезус установил уникальный рекорд. Он стал самым молодым бразильцем (22 года и 252 дня), который забил 10 голов в Лиге чемпионов.
Я очень счастлив, что могу оставить свой след в этом соревновании. Каждый игрок пишет свою историю, а я пишу свою. Я, конечно, счастлив установить этот рекорд, но надеюсь, что молодые игроки смогут его побить, так как это будет хорошо для Бразилии и бразильцев.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» собирается предложить Жезусу новый контракт.