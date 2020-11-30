Жезус: «Иногда я пропускал школу, чтобы посмотреть футбольные матчи»

Нападающий «Манчестер Сити» поделился мнением об амбициях клуба в Лиге чемпионов.

Правда в том, что для победы в Лиге чемпионов нужно что-то дополнительное. Наша команда становится более зрелой.

Когда я нахожусь в туннеле, ожидая выхода на поле, и слышу гимн Лиги чемпионов, меня переполняют эмоции. Я вспоминаю своё прошлое, когда хотел стать футболистом. Иногда я пропускал школу, чтобы посмотреть какие-нибудь матчи. Надеюсь, моя мама не увидит это интервью!