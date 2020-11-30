Артета: «Однажды меня уволят, но я не знаю, когда это произойдет»

Главный тренер «Арсенала» заявил, что не опасается увольнения после домашнего поражения команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 10-го тура АПЛ .

В тот день, когда я решил стать тренером, я знал, что однажды меня уволят или я уйду из клуба. Я не знаю, будет ли это на следующий день после подписания контракта, или через месяц, год или шесть месяцев.

Моя единственная забота — получить максимум от игроков, помочь клубу и стать лучше. Я знаю, что однажды меня уволят, но я не знаю, когда это произойдет.