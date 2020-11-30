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Артета: «Однажды меня уволят, но я не знаю, когда это произойдет»

сегодня, 08:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не опасается увольнения после домашнего поражения команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 10-го тура АПЛ.

В тот день, когда я решил стать тренером, я знал, что однажды меня уволят или я уйду из клуба. Я не знаю, будет ли это на следующий день после подписания контракта, или через месяц, год или шесть месяцев.

Моя единственная забота — получить максимум от игроков, помочь клубу и стать лучше. Я знаю, что однажды меня уволят, но я не знаю, когда это произойдет.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:18
Уйдет Артета, а кто придет на его место? Нормальный тренер не пойдет в наше болото...а условный Анри Вейра и т.д...не дадут результата
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:41
Только что то получатся стало
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:39
и нет смысла гадать))нужно идти вперёд!
112910415
112910415
сегодня в 08:36
похоже, этот тренер решил поторопить события !
beefs
beefs
сегодня в 08:31
как тонко подмечено...
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