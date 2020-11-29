Горецка: «Сами предоставляем соперникам шансы»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал победу над «Штутгартом» в матче Бундеслиги.

Когда приходиться отыгрываться по ходу матча, это занимает много сил. Поэтому победа в таких матчах особенно ценна. Сейчас мы допускаем слишком много ошибок, сами предоставляем соперникам шансы. Хотя нет такого, чтобы кто-то нас подчистую обыгрывал.

При этом у нас и самих в атаке достаточно качества, чтобы забивать. Но с мячом мы допускаем слишком много ошибок и упускаем слишком много моментов. Над этим мы должны определенно работать.