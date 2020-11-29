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Горецка: «Сами предоставляем соперникам шансы»

сегодня, 12:33
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт1 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу над «Штутгартом» в матче Бундеслиги.

Когда приходиться отыгрываться по ходу матча, это занимает много сил. Поэтому победа в таких матчах особенно ценна. Сейчас мы допускаем слишком много ошибок, сами предоставляем соперникам шансы. Хотя нет такого, чтобы кто-то нас подчистую обыгрывал.

При этом у нас и самих в атаке достаточно качества, чтобы забивать. Но с мячом мы допускаем слишком много ошибок и упускаем слишком много моментов. Над этим мы должны определенно работать.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 12:39
Хорошая мысль!Я в группе 3 -й иду и занимаю 18-е место но в двацатку не попаду!
ДСА
ДСА
сегодня в 12:34
Просто считают что легко победят.
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