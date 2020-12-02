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Клопп: «Выдающееся выступление Келлехера. Невероятно сыграл с „Аяксом“»

02 декабря 2020, 07:10
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над «Аяксом» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отдельно отметив 22-летнего вратаря своей команды Куимхина Келлехера.

Что касается Келлехера, думаю, это было выдающееся выступление. Он сделал три топ-сейва. Считаю, что он был невероятен, превосходен. Мы постоянно наблюдаем это на тренировках. Он классный парень и заслуживает этого.

Для меня это было самое фантастическое выступление в Лиге чемпионов этого сезона. Из-за травм, из-за наших соперников. Все знают, как хорош «Аякс». У них были отличные моменты.

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sv_1969
sv_1969
02 декабря в 07:32
Глядь и основным будет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 07:20
Молодца Келлехер,тащёр!
shlomo
shlomo
02 декабря в 07:17
Молодца Юрген.....скромно и со вкусом.....
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