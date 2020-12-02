Клопп: «Выдающееся выступление Келлехера. Невероятно сыграл с „Аяксом“»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал домашнюю победу над «Аяксом» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отдельно отметив 22-летнего вратаря своей команды .

Что касается Келлехера, думаю, это было выдающееся выступление. Он сделал три топ-сейва. Считаю, что он был невероятен, превосходен. Мы постоянно наблюдаем это на тренировках. Он классный парень и заслуживает этого.

Для меня это было самое фантастическое выступление в Лиге чемпионов этого сезона. Из-за травм, из-за наших соперников. Все знают, как хорош «Аякс». У них были отличные моменты.