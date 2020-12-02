Модрич: «„Реал“ теряет уверенность в себе, когда уступает в счёте»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал выездное поражение от «Шахтёра» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Реал» уже показывал, что, когда нам нужно побеждать, мы можем это сделать, но мы должны доказывать это на поле, одни слов недостаточно.
Нам не хватает стабильности, которая всегда у нас была. Мы проводим отличный матч и два плохих, один хороший — два плохих. Мы должны как можно скорее исправить это.
Когда соперник выходит вперёд, мы теряем уверенность в себе и играем не так, как делали до пропущенного мяча. Мы должны изменить это, найти решение, как стать лучше.
Много кто из бывших судей высказались по поводу этого эпизода)))
Много кто из бывших судей высказались по поводу этого эпизода)))
А Рамос не реалистично валялся и пень поставили, это без админресурса?
А Рамос не реалистично валялся и пень поставили, это без админресурса?
Модрич правильно говорит, на одном админресурсе не выехать. Еще нужно красиво упасть в штрафной.
Модрич правильно говорит, на одном админресурсе не выехать. Еще нужно красиво упасть в штрафной.