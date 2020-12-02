Модрич: «„Реал“ теряет уверенность в себе, когда уступает в счёте»

Полузащитник «Реала» прокомментировал выездное поражение от «Шахтёра» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» уже показывал, что, когда нам нужно побеждать, мы можем это сделать, но мы должны доказывать это на поле, одни слов недостаточно.

Нам не хватает стабильности, которая всегда у нас была. Мы проводим отличный матч и два плохих, один хороший — два плохих. Мы должны как можно скорее исправить это.

Когда соперник выходит вперёд, мы теряем уверенность в себе и играем не так, как делали до пропущенного мяча. Мы должны изменить это, найти решение, как стать лучше.