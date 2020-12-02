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Модрич: «„Реал“ теряет уверенность в себе, когда уступает в счёте»

02 декабря 2020, 04:43
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал выездное поражение от «Шахтёра» (0:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» уже показывал, что, когда нам нужно побеждать, мы можем это сделать, но мы должны доказывать это на поле, одни слов недостаточно.

Нам не хватает стабильности, которая всегда у нас была. Мы проводим отличный матч и два плохих, один хороший — два плохих. Мы должны как можно скорее исправить это.

Когда соперник выходит вперёд, мы теряем уверенность в себе и играем не так, как делали до пропущенного мяча. Мы должны изменить это, найти решение, как стать лучше.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
02 декабря в 17:20
Жаль что ты не читаешь испанских газет🤣
Много кто из бывших судей высказались по поводу этого эпизода)))
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
02 декабря в 17:11
так Вар показало, что все по делу, какие претензии ) Это вам не нырки Бускетса и Алвеса
Legend 6
Legend 6 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
02 декабря в 11:23
Конечно🤣
А Рамос не реалистично валялся и пень поставили, это без админресурса?
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
02 декабря в 10:45
ну вас в гостях хлопнуть нам админресурс не понадобился
feris1
feris1
02 декабря в 08:17
Это называется шаг вперёд и два назад.
Legend 6
Legend 6
02 декабря в 07:50
«Реал» уже показывал, что, когда нам нужно побеждать, мы можем это сделать, но мы должны доказывать это на поле...
Модрич правильно говорит, на одном админресурсе не выехать. Еще нужно красиво упасть в штрафной.
ABir
ABir
02 декабря в 05:54
Все перевернулось вверх дном в футболе, как впрочем и в мире
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 04:47
Надо уметь проигрывать.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 04:45
Реал колбасит не по детски.
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