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Нюбель: «Получил большое удовольствие от матча с „Атлетико“»

02 декабря 2020, 05:23
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Голкипер «Баварии» Александер Нюбель поделился эмоциями после выездного матча с «Атлетико» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Для 24-летнего игрока это была вторая игра в составе мюнхенского клуба.

Когда тебя выпускают в Лиге чемпионов, то это всегда приятное чувство. Я ждал матча с большим предвкушением и получил большое удовольствие.

В будущем при прессинге в среднем блоке мы могли бы стоять ещё чуть глубже, играя в пять защитников. Так можно сэкономить пространство и всё равно стоять надёжно. Сегодня мы это попробовали, и стоит сказать, что нам ещё есть над чем работать. Но это определённо вариант, который важно иметь в виду, когда приходится играть так много матчей.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 декабря в 07:53
Тем не менее Атлетико не справился и с этим составом.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
02 декабря в 07:09
От хорошей игры всегда удовольствие
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 05:59
Сыграть в ЛЧ каждый игрок мечтает.
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 05:48
Основные игроки отдыхают.
STVA 1
STVA 1
02 декабря в 05:26
Практика это хорошо
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