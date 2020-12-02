Нюбель: «Получил большое удовольствие от матча с „Атлетико“»

Голкипер «Баварии» поделился эмоциями после выездного матча с «Атлетико» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Для 24-летнего игрока это была вторая игра в составе мюнхенского клуба.

Когда тебя выпускают в Лиге чемпионов, то это всегда приятное чувство. Я ждал матча с большим предвкушением и получил большое удовольствие.

В будущем при прессинге в среднем блоке мы могли бы стоять ещё чуть глубже, играя в пять защитников. Так можно сэкономить пространство и всё равно стоять надёжно. Сегодня мы это попробовали, и стоит сказать, что нам ещё есть над чем работать. Но это определённо вариант, который важно иметь в виду, когда приходится играть так много матчей.