ГлавнаяНовости

Конте: «Нужно быть сильной командой, чтобы победить здесь такую „Боруссию“»

02 декабря 2020, 06:50
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)2 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал выездную победу над менхенгладбахской «Боруссией» (3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нужно быть сильной командой, чтобы приехать сюда и обыграть «Боруссию», которая находится в отличной форме. В противном случае у вас ничего не получится.

Мы отлично выступили сегодня, полностью заслужили победу. Хотя мы могли бы избежать некоторых рисков в концовке, но мы всё ещё боремся [за выход в плей-офф Лиги чемпионов], и это самое главное.

Все новости
Вайсс: «В группе России, Хорватии и Словакии нет фаворита»
Сегодня, 03:40 Комментарии1
Якубко: «Думаю, сейчас Россия посильнее сборной Словакии»
Сегодня, 02:47 Комментарии2
Далич: «Россия — классная команда. Они показали это на чемпионате мира»
Сегодня, 01:35 Комментарии4
Тренер сборной Мальты: «Россия очень сильна»
Сегодня, 01:15 Комментарии2
Витсель: «Я не люблю терять мячи»
Вчера, 18:37 Комментарии5
Лэмпард: «Нам важно, чтобы не было травм в матче с „Краснодаром“»
Вчера, 17:58 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
02 декабря в 14:50
Конте , брейся чаще)
матос
матос ответ Juve14 (раскрыть)
02 декабря в 14:47, ред.
    Juve14
    Juve14
    02 декабря в 08:39
    Судья протащил отменив гол Боруссии, не зазнавайтесь
    Legend 6
    Legend 6
    02 декабря в 08:05
    Желаю Интеру и Боруссии победы в следующем туре Лиги Чемпионов.
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 декабря в 07:41
    Самая интересная группа получилась.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 декабря в 07:01
    Боруссия неожиданно проиграла, Интер с Лукаку - это другой Интер, чем без него.
    ОПС
    ОПС
    02 декабря в 06:54
    Но к этому нужно стремиться.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100