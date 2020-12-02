Конте: «Нужно быть сильной командой, чтобы победить здесь такую „Боруссию“»

Главный тренер «Интера» прокомментировал выездную победу над менхенгладбахской «Боруссией» (3:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нужно быть сильной командой, чтобы приехать сюда и обыграть «Боруссию», которая находится в отличной форме. В противном случае у вас ничего не получится.

Мы отлично выступили сегодня, полностью заслужили победу. Хотя мы могли бы избежать некоторых рисков в концовке, но мы всё ещё боремся [за выход в плей-офф Лиги чемпионов], и это самое главное.