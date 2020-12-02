Гвардиола: «Сложно забить, когда соперник вдевятером стоит в штрафной»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвёл итоги выездного матча с «Порту» (0:0) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы финишировали на первом месте в группе. Мы играли на победу и делали это невероятно хорошо. Мы не допустили ни одного углового у своих ворот и ни одного удара в створ в гостевом матче с «Порту», который, наряду с «Бенфикой», является лучшей командой Португалии, а также невероятно подготовлен физически.

Мы были очень, очень хороши. К сожалению, нам не удалось забить, но моменты были. Все игроки фантастически проявили себя, начиная от Эдерсона и заканчивая Фоденом.

Мы играли на победу. Мы заслуживали её, но в футболе это слово ничего не значит. Игра полностью шла под нашу диктовку. Да, возможно, наши удары не попадали в цель, но мы всё время были там [в атаке]. Трудно, когда соперник ввосьмером или вдевятером защищается в своей штрафной, отбивая навесы и всё остальное.