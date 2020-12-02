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Коваленко: «„Шахтёр“ — такая команда, которая хочет выигрывать всегда»

02 декабря 2020, 05:02
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Шахтёра» Виктор Коваленко прокомментировал победу над «Реалом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как отреагировал на приз Лучшему игроку матча? Спокойно. У нас вся команда сегодня заслуживает эту награду. Я рад за команду, что мы победили. Хотел бы отдать эту награду всей команде.

В сегодняшней игре мы много терпели. Может быть, удача была на нашей стороне. Хорошо, что были моменты, и мы смогли забить. В первом тайме мы играли аккуратно и больше от обороны, а во втором уже изменили игру, начали быстрее разворачивать атаки, быстрее идти вперёд. В итоге у нас появились хорошие моменты.

«Шахтёр» — такая команда, которая всегда хочет выигрывать. Конечно, будем настраиваться на победу [в матче с «Интером»].

После Менхенгладбаха нам нужно было реабилитироваться и показать свою игру. Мы доказали, что у нас всё-таки хорошая команда, и мы можем двигаться дальше.

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sv_1969
sv_1969
02 декабря в 05:28
Молодцы конечно
Mangur
Mangur
02 декабря в 05:16
Повезло. На допинге обыграли.
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 05:08
Конечно Шахтёр неплохая команда.
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